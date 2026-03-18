După ce Venezuela a bătut SUA la baseball, Trump reia retorica: "În ultima vreme i se întâmplă numai lucruri bune. Statul numărul 51?"

Preşedintele american Donald Trump a sugerat din nou ca Venezuela să devină un stat în componenţa Statelor Unite după ce echipa sud-americană a învins formaţia naţională a ţării nord-americane şi a cucerit primul său Clasic Mondial de Baseball (WBC).

"Statehood" (statut de stat), a scris Donald Trump pe contul său de pe reţeaua Truth Social, după ce Venezuela a învins SUA cu 3-2 la Miami, în finala WBC, scrie Agerpres, care citează EFE.



Reacţia preşedintelui american este o reiterare a comentariului său sarcastic de luni, când a sărbătorit victoria Venezuelei asupra Italiei în semifinale şi a spus: "În ultima vreme i se întâmplă lucruri bune Venezuelei. Mă întreb cui se datorează această magie... Statul numărul 51?".



Pe 5 martie, Departamentul de Stat al SUA a anunţat că s-a convenit cu autorităţile interimare din Venezuela să se "restabilească relaţiile diplomatice şi consulare", la două luni după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro într-o operaţiune ordonată de Trump.



Ulterior, pe 10 martie, Departamentul de Stat a notificat tribunalul din New York care se ocupă de cazul intentat împotriva lui Maduro că a recunoscut-o oficial pe Delcy Rodriguez ca şefă a statului venezuelan.



Marţi, preşedinta interimară Delcy Rodriguez a anunţat declararea unei "zile de sărbătoare naţională nelucrătoare" pentru a sărbători miercuri victoria echipei naţionale de baseball a Venezuelei.



"Am decis să decretez zi de sărbătoare naţională nelucrătoare (...) pentru ca tineretul nostru să iasă în stradă, în pieţe, în parcuri şi pe terenuri să sărbătorească", a anunţat Delcy Rodriguez pe contul său de X.



De asemenea, ea a invitat populaţia să celebreze victoria la un "mare concert", despre care nu a oferit însă detalii. "Această victorie este triumful pasiunii, talentului şi unităţii care ne caracterizează ca venezueleni", a adăugat ea.