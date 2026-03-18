OMS se pregătește pentru un posibil incident nuclear în Orientul Mijlociu: „Atac asupra instalațiilor sau utilizarea de arme nucleare”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ia în considerare riscul unui incident nuclear ca unul dintre scenariile conflictului din Orientul Mijlociu, relatează Politico. Personalul ONU monitorizează consecințele atacurilor asupra instalațiilor nucleare iraniene și menține o „pregătire sporită” pentru amenințările legate de radiații, a declarat Hanan Balkhi, director regional al OMS pentru Mediterana de Est.

Organizația își actualizează îndrumările pentru personal în cazul unui incident nuclear, inclusiv recomandări privind evaluarea riscurilor pentru sănătate și măsuri de protejare a populației. „Personalul este pregătit pentru un incident nuclear, inclusiv un atac asupra unei instalații nucleare sau utilizarea de arme”, a remarcat ea.

Potrivit acesteia, pagubele ar putea afecta regiunea și întreaga lume, iar consecințele s-ar resimți timp de decenii. Ca exemple, ea a citat accidentul nuclear de la Cernobîl din 1986 și bombardamentele nucleare de la Hiroshima și Nagasaki, care au ucis între 110.000 și 210.000 de oameni.

Riscurile utilizării armelor nucleare sunt discutate în Statele Unite. David Sachs, consilierul lui Donald Trump pe probleme de inteligență artificială, a declarat că se teme de „o escaladare a conflictului de către Israel și de posibila utilizare a armelor nucleare”. Trump însuși a respins astfel de speculații, declarând: „Israelul nu va face asta”.

În iunie anul trecut, Statele Unite și Israelul au atacat instalațiile nucleare iraniene din Fordow, Isfahan și Natanz. Țările continuă să atace instalațiile nucleare ca parte a operațiunii militare în curs. Potrivit Rosatom, ieri, un atac a lovit centrala nucleară Bushehr, aflată în imediata apropiere a unui reactor în funcțiune, marcând primul atac de acest fel de la izbucnirea ostilităților.