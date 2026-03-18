Vicepremierul Tanczos Barna: SGR este o comunitate care a arătat că e posibil ceva în care nu a crezut nimeni la început

Potrivit vicepremierului, SGR înseamnă ape şi păduri mai curate, dar şi reciclarea a peste nouă miliarde de ambalaje / Foto: Agerpres

Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) a creat o comunitate care a arătat că este posibil ceva în care nu prea a crezut la început nimeni, a declarat, miercuri, la evenimentul Resource Recovery Summit 2026, vicepremierul Tanczos Barna, potrivit Agerpres.

„Ce înseamnă de fapt acest Sistem de Garanţie-Returnare? Sisteme de IT, logistică, saci, centre de numărare etc. În primul şi în primul rând înseamnă oameni, înseamnă o comunitate care crede în succesul acestui proiect. Înseamnă peste 15 milioane de români care zi de zi contribuie la succesul acestui proiect. Copii şi adulţi dedicaţi, oameni - o comunitate care a arătat că este posibil ceva în care nu prea a crezut la început nimeni.

Vreau să le mulţumesc în primul rând lor, românilor care zi de zi contribuie la succesul acestui sistem. În al doilea rând, înseamnă echipa cu care am conceput acest sistem, înseamnă veterani, care unii dintre ei mai sunt în această sală, cei care acum cinci ani au fost alături de mine când am pornit acest proiect în faza de concepere. În al treilea rând înseamnă leadership, înseamnă soluţii adecvate, potrivite pentru societatea noastră, înseamnă perseverenţă, gândire pe termen lung, eficienţă", a spus oficialul.

Potrivit demnitarului, SGR înseamnă ape şi păduri mai curate dar şi reciclarea a peste nouă miliarde de ambalaje.

„Înseamnă locuri de muncă, economie, dezvoltare. Am arătat că se poate şi în România într-un domeniu în care rezultatele nu sunt foarte bune, per ansamblu. Am reuşit să creăm o lume nouă. Noi, în România, prin Sistemul de Garanţie-Returnare, am creat o comunitate nouă, o lume nouă şi am arătat că se poate. Putem să avem mult mai curate pădurile, mai curate şi mai frumoase traseele montane", a adăugat Tanczos Barna.

Conform datelor oficiale, de la lansarea, pe 30 noiembrie 2023, a Sistemului de Garanţie-Returnare, şi până la sfârşitul anului 2025, aproximativ 8,5 miliarde de ambalaje de băuturi au fost returnate, ceea ce a însemnat peste 618.000 de tone de PET, sticlă şi aluminiu de înaltă calitate trimise către reciclatori.

De asemenea, rata de colectare a crescut constant şi a atins, anul trecut, 83%.

Guvernul României, prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), organizează miercuri evenimentul Resource Recovery Summit 2026, în colaborare cu Asociaţia Green Revolution şi cu sprijinul Envipco şi RetuRo.