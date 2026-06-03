Mișcare surpriză de la Microsoft: Lansează propriile modele AI și concurează direct cu OpenAI și Anthropic

Microsoft lansează propriile modele AI și concurează direct cu OpenAI și Anthropic. Foto: Getty Images

Șapte modele dezvoltate intern au fost prezentate la Build 2026 și arată clar că Microsoft vrea să reducă dependența de companiile AI în care a investit miliarde și să concureze direct pe piața de vârf a inteligenței artificiale. În același timp, giganții în care a pariat se pregătesc pentru posibile listări record la bursă, scrie Euronews.

Microsoft a prezentat o familie de șapte modele AI create in-house, în cadrul conferinței sale anuale Build de la San Francisco. Este cel mai clar semn de până acum că firma vrea să se bazeze mai puțin pe OpenAI și alte companii externe în care a investit masiv.

Mustafa Suleyman, șeful diviziei Microsoft AI, a spus că, după ce au fost ajustate pentru firma de consultanță McKinsey, modelele companiei au depășit GPT-5.5 de la OpenAI la capitolul calitate și ar fi, în același timp, de până la zece ori mai eficiente din punct de vedere al costurilor, pe baza unor date publice de prețuri raportate la scară.

„Credem că a venit momentul ca fiecare companie să treacă de la simpla utilizare a unui model de vârf la participarea directă la acest nivel”, a declarat CEO-ul Satya Nadella în cadrul conferinței.

Lansarea principală este MAI-Thinking-1, primul model de tip „reasoning” al Microsoft, antrenat de la zero pe date curate, licențiate comercial, fără a folosi distilare din alte sisteme AI. Este un model de dimensiune medie, cu 35 de miliarde de parametri activi și o fereastră de context de 256.000 de tokeni. A fost gândit pentru sarcini complexe, raționament pe mai mulți pași, texte lungi și generare de cod.

Alături de acesta, Microsoft a lansat și MAI-Code-1-Flash, un model specializat pe programare, care transformă descrieri în limbaj natural în cod sursă pentru aplicații și site-uri. Acesta este deja integrat în GitHub Copilot și Visual Studio Code.

Prin rularea propriilor modele pe infrastructura Azure, Microsoft reduce costurile pe care le plătea până acum către furnizori externi și promite că aceste economii vor ajunge și la dezvoltatori.

Potrivit companiei, în evaluări „oarbe” realizate de Surge, partener independent de testare, MAI-Thinking-1 a fost preferat în fața lui Claude Sonnet 4.6 de la Anthropic și ar egala Claude Opus 4.6 la teste de coding.

Salt în domeniul quantum

Tot la Build, Microsoft a anunțat și cipul cuantic Majorana 2, despre care spune că este de 1.000 de ori mai fiabil decât generația anterioară. Compania susține că acest lucru o apropie de momentul în care computerele cuantice vor putea fi folosite în mod real, pentru probleme comerciale.

Qubiții, unitățile de bază din computerele cuantice, sunt extrem de instabili și pot fi afectați chiar și de variații minore de temperatură sau vibrații. Noul cip încearcă să rezolve exact această problemă.

Pe Majorana 2, qubiții rezistă în medie aproximativ 20 de secunde, față de doar milisecunde pe versiunea anterioară. Microsoft compară progresul cu trecerea de la un telefon care trebuie încărcat zilnic la unul care ar ține ani întregi.

„Vom avea un calculator cuantic în 2029 care va putea rezolva probleme comerciale reale”, a spus Zulfi Alam, vicepreședinte Microsoft Quantum. În prezent, cipul are doar 12 qubiți, însă un sistem util ar avea nevoie de milioane.

Abordarea Microsoft se bazează pe așa-numiții qubiți topologici, inspirați din proprietățile unei particule teoretizate încă din anii ’30 de fizicianul italian Ettore Majorana.

Drumul nu a fost lipsit de controverse. În 2018, compania a fost nevoită să își retragă un studiu publicat în Nature, în care susținea că a găsit dovezi pentru existența acestei particule. Cu toate acestea, cercetarea a continuat, iar noul cip folosește inclusiv modificări materiale, precum înlocuirea aluminiului cu plumb ca supraconductor.

Deocamdată, cipul și rezultatele nu au fost revizuite independent, iar unii fizicieni cer mai multe detalii înainte de concluzii ferme.

Val de listări la bursă

Această mișcare a Microsoft de a-și dezvolta propriile modele vine într-un moment în care companiile în care a investit se pregătesc pentru posibile listări spectaculoase pe bursă.

Anthropic, compania din spatele modelului Claude, a depus confidențial actele pentru un IPO pe 1 iunie, la doar câteva zile după o rundă de finanțare de 65 de miliarde de dolari, care a ridicat evaluarea sa la 965 de miliarde.

Și OpenAI se află în pregătiri pentru un proces similar de listare.

Microsoft a investit 13 miliarde de dolari în OpenAI și până la 5 miliarde în Anthropic, iar modelele ambelor companii sunt în continuare disponibile prin platforma sa Azure.