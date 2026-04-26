Microsoft plătește își plătește angajații ca să plece de bunăvoie. În total ar putea demisiona 16.000 de oameni

Microsoft le oferă angajaților din SUA posibilitatea de a părăsi compania în mod voluntar, în schimbul unor pachete de compensare. Programul, primul de acest tip din istoria companiei, se adresează personalului cu vechime, iar reprezentanții firmei spun că cei eligibili vor beneficia de „sprijin generos” pentru a face tranziția către următoarea etapă a carierei sau către pensionare, potrivit El Economista.

Este vorba despre un amplu plan de reducere a personalului, care ar putea deveni cel mai mare din istoria companiei. Asta ar putea afecta până la 7% din forța de muncă, potrivit estimărilor apărute în presa internațională.

Programul se adresează angajaților aflați pe poziții de „director sau mai jos”, pentru care vârsta și anii lucrați în companie însumează peste 70. Dacă va fi implementat integral, planul ar putea duce la aproximativ 16.000 de plecări.

Aceasta ar fi prima inițiativă de acest tip a companiei și, totodată, una dintre cele mai mari reduceri de personal realizate într-un singur val.

Compania a concediat peste 15.000 de oameni anul trecut

Decizia vine după ce, anul trecut, compania a concediat deja peste 15.000 de angajați, în mai multe etape de restructurare.

În prezent, Microsoft încearcă să reducă cheltuielile pentru a susține investițiile masive în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale, în special centre de date. După anunț, acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 3% pe bursă.

Tendința nu este una izolată. Mai multe companii mari din tehnologie au recurs recent la concedieri pentru a-și ajusta costurile. Printre acestea se numără Oracle, care a anunțat 30.000 de disponibilizări, Amazon, cu zeci de mii de angajați concediați în mai multe etape, dar și Intel, Dell sau Meta.