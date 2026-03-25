Sute de angajați de la Meta au fost concediați în aceeași zi în care directorii au primit pachete de sute de milioane de dolari

Este cea mai recentă reducere de personal a gigantului din Silicon Valley, care își reorientează prioritățile spre inteligența artificială. sursa foto: Getty

Meta a concediat miercuri aproximativ 700 de angajați, a declarat o persoană familiarizată cu situația companiei. Este cea mai recentă reducere de personal a gigantului din Silicon Valley, care își reorientează prioritățile spre inteligența artificială, scrie The New York Times.

Cu mai puțin de 24 de ore înainte, compania dezvăluise un nou program de acțiuni pentru șase directori de top, care ar putea crește compensația unora dintre ei cu până la 921 de milioane de dolari pentru fiecare în următorii cinci ani. Meta a precizat că măsura este o modalitate de a reține talentele în era inteligenței artificiale și de a impulsiona creșterea ambițioasă a companiei.

Contrastul – concedierea unor angajați în timp ce directorii de rang înalt sunt recompensați – ilustrează cât de mult a schimbat inteligența artificială industria tech. În ultimii ani, Meta a încercat să depășească stadiul de companie de social media și metavers.

Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, a declarat că urmărește crearea „superinteligenței”, adică o inteligență artificială asemănătoare unui zeu, care să funcționeze drept companionul personal suprem.

Anul trecut, Zuckerberg a cheltuit miliarde de dolari pentru a angaja o echipă de specialiști în inteligență artificială. În același timp, compania a planificat reducerea cu 10-15% a personalului de la Reality Labs, divizia care produce produse de realitate virtuală și metavers.

Ultimele concedieri s-au adăugat unei zile dificile pentru Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp. Un juriu din Los Angeles a decis miercuri că această companie este vinovată pentru că a afectat o tânără utilizatoare prin funcționalitățile care creează dependență pe Instagram, într-un caz-pilot care ar putea deschide calea unor noi procese împotriva companiilor de social media privind bunăstarea utilizatorilor.

În timp ce verdictul era pronunțat, Meta anunța și cele 700 de concedieri din divizia Reality Labs, precum și unele în departamentele de recrutare, vânzări și Facebook, a declarat o persoană familiarizată cu situația. Concedierile reprezintă o fracțiune din cei 78.000 de angajați ai gigantului tech, dar semnalează prioritățile Meta.

„Echipele din cadrul Meta se restructurează sau implementează schimbări în mod regulat pentru a se asigura că sunt în cea mai bună poziție pentru a-și atinge obiectivele”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta. „Acolo unde este posibil, găsim alte oportunități pentru angajații ale căror poziții ar putea fi afectate”.

Înainte de reducerile de personal, Meta a prezentat detaliile noului program de acțiuni pentru șase directori de top: Andrew Bosworth, directorul tehnic; Chris Cox, directorul de produs; Susan Li, directorul financiar; Javier Olivan, directorul operațional; Dina Powell McCormick, președinte și vicepreședinte al consiliului de administrație; și C.J. Mahoney, directorul juridic al companiei.

Programul le permite directorilor să cumpere opțiuni suplimentare pe acțiuni Meta dacă firma atinge anumite obiective de creștere. Cea mai ambițioasă țintă este ca Meta să devină o companie de 9 trilioane de dolari până în 2031. Capitalizarea de piață actuală este de aproximativ 1,5 trilioane de dolari.

Dacă obiectivele sunt atinse, noile opțiuni pe acțiuni pentru unii dintre directori – precum Bosworth, Cox și Olivan – ar valora până la 921 de milioane de dolari fiecare, conform unei analize realizate de Equilar, o firmă de cercetare în domeniul compensațiilor. Opțiunile pe acțiuni ale lui Li ar valora până la 161 de milioane de dolari, conform aceleiași firme.

Este prima dată când Meta oferă directorilor opțiuni pe acțiuni de când s-a listat la bursă în 2012, pe vremea când compania se numea Facebook. Într-o declarație, Meta a spus că programul este menit să mențină compania competitivă în fața rivalilor din domeniul inteligenței artificiale și să stimuleze directorii. Zuckerberg nu a primit noi opțiuni pe acțiuni.

„Este un pariu mare”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta. „Aceste pachete salariale nu se vor materializa decât dacă Meta obține un succes masiv în viitor, în beneficiul tuturor acționarilor noștri”.

Meta a estimat că va cheltui cel puțin 115 miliarde de dolari în acest an, în principal pe inteligență artificială, inclusiv pe construcția de noi centre de date care să alimenteze tehnologia. Zuckerberg a declarat, de asemenea, că inteligența artificială va schimba modul în care lucrează angajații, instrumentele AI permițând unui număr mai mic de angajați să facă mai multă treabă.

„Cred că 2026 va fi anul în care inteligența artificială va începe să schimbe dramatic modul în care muncim”, a precizat el într-o discuție cu investitorii în ianuarie. „Începem să vedem proiecte care necesitau echipe mari și care acum sunt realizate de o singură persoană foarte talentată”.