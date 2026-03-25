Meta și Google, găsite vinovate într-un proces istoric: un juriu a decis că platformele lor creează dependență în mod intenționat

<1 minut de citit Publicat la 19:56 25 Mar 2026 Modificat la 19:56 25 Mar 2026

Mark Zuckerberg. sursa foto: Getty

Este o premieră în justiția americană. Un juriu din Los Angeles a decis miercuri că Meta și Google au construit în mod deliberat platforme de socializare care creează dependență – și că acest lucru a afectat direct sănătatea mintală a unei tinere, scrie BBC.

Cazul o privește pe Kaley, o tânără de 20 de ani care a dat în judecată cele două companii pentru dependența de rețelele sociale pe care a dezvoltat-o în copilărie. Verdictul, comunicat judecătoarei Carolyn Kuhl, îi dă dreptate.

După un proces de aproximativ cinci săptămâni, juriul a stabilit responsabilitățile: Meta – compania care deține Instagram, Facebook și WhatsApp – poartă 70% din vină pentru prejudiciul suferit de Kaley, iar YouTube, deținut de Google, 30%.

Apărarea Meta a susținut că, deși tânăra a trecut prin momente dificile, utilizarea Instagram nu a cauzat și nici nu a contribuit în mod semnificativ la problemele ei.

Juriul nu a fost de acord.

„Respectuos, nu suntem de acord cu verdictul și ne evaluăm opțiunile juridice”, a transmis Meta, într-o declarație.