Snapchat dă afară un sfert din angajați. Motivul: vor fi înlocuiți de inteligența artificială

2 minute de citit Publicat la 21:03 15 Apr 2026 Modificat la 21:18 15 Apr 2026

Snap, compania care deține Snapchat, a anunțat concedierea a 1.000 de angajați, adică 16% din totalul personalului, într-un nou val de restructurări explicat prin folosirea tot mai intensă a instrumentelor de inteligență artificială.

Potrivit unei declarații financiare, compania a eliminat și câteva sute de posturi vacante, scrie bbc.

CEO-ul și cofondatorul Snap, Evan Spiegel, le-a transmis angajaților că firma trece printr-un „moment de cotitură”, iar obiectivul reducerilor este scăderea costurilor anuale cu 500 de milioane de dolari (aproximativ 368 milioane de lire sterline).

Spiegel a spus că angajații rămași vor folosi tot mai mult instrumente AI pentru a „reduce munca repetitivă și a crește viteza de execuție”, subliniind că echipe mai mici au început deja să lucreze în acest mod în ultimele luni.

„Schimbări de o asemenea amploare și într-un ritm atât de rapid nu sunt niciodată ușoare și nu vor fi lipsite de dificultăți”, a adăugat el într-un mesaj intern.

Este cel puțin a treia rundă majoră de concedieri la Snap din 2022 încoace, când compania a redus atunci aproximativ 20% din personal.

Declarațiile lui Spiegel marchează și prima dată când acesta leagă direct reducerile de personal de utilizarea inteligenței artificiale.

În acest an, investitorul activist Irenic Capital Management a intrat în acționariatul Snap, criticând într-o scrisoare publică faptul că firma rămâne neprofitabilă după 15 ani de activitate, în ciuda sutelor de milioane de utilizatori lunari.

Irenic a arătat că un investitor care ar fi plasat 1 dolar în Snap la listarea din 2017 ar mai avea astăzi doar 23 de cenți.

Un investitor activist este un investitor sau un fond care cumpără acțiuni într-o companie considerată subevaluată sau ineficientă și pune presiune pentru schimbări în conducere sau strategie.

Spiegel a scris în mesajul către angajați că Snap are nevoie de „un nou mod de lucru, mai rapid și mai eficient, orientat spre creștere profitabilă”.

Explicațiile sale se aliniază cu cele ale altor lideri din tehnologie, care în ultima perioadă au început să invoce tot mai des creșterea capacităților AI, în special în programare, ca motiv pentru reducerea personalului.

În acest an, companii precum Amazon, Meta, Block, Pinterest și Atlassian au anunțat, cumulat, mii de concedieri.

Unele companii au explicat că folosirea AI reduce nevoia de angajați, în timp ce altele au spus că investițiile masive în inteligență artificială necesită tăieri de costuri în alte zone.

CEO-ul Block, Jack Dorsey, fostul șef al Twitter, declara la finalul lunii februarie că avansul AI „schimbă fundamental ce înseamnă să construiești și să conduci o companie”.

El a mai spus că în următorul an ar trebui să ne așteptăm la noi valuri de concedieri în „majoritatea companiilor” din industrie.