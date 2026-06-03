Situație ciudată în cartierul invadat de centre de date. Un bărbat propune o tranzacție de 500 de milioane de dolari ca să se mute

Centrele de date au invadat un cartierul The Regency din Ashburn, SUA FOTO: Getty Images

În suburbiile din nordul statului Virginia, acolo unde se află cea mai mare concentrație de centre de date din lume, proprietarul unei case a ajuns la o soluție radicală. A ajuns la concluzia că expansiunea infrastructurii digitale nu mai poate fi oprită, așa că poate fi mai profitabil să o încurajezi.

Mital Gandhi, dezvoltator imobiliar și fost președinte al asociației de proprietari din cartierul The Regency, propune ca toate cele 143 de familii din comunitate să își vândă simultan proprietățile unui dezvoltator de centre de date. Valoarea estimată a tranzacției depășește 500 de milioane de dolari, potrivit Business Insider.

Momentul care l-a făcut pe Gandhi să realizeze cât de mult s-a schimbat zona în care locuiește a venit în timpul finalei NBA din 2024. Urmărind meciul la televizor, și-a dat seama că nu mai putea auzi aproape nimic din atmosfera transmisiei sportive. În schimb, atenția îi era captată de un bâzâit constant provenit de la unul dintre cele patru centre de date aflate la mai puțin de 600 de metri de locuința sa.

„Le văd de pe terasa și, uneori, le aud chiar și din curte”, spune Gandhi. „Nu este deloc plăcut să trăiești înconjurat de ele”.

Cartierul său se află în celebrul „Data Center Alley”, regiunea care găzduiește aproximativ 200 de centre de date și care reprezintă unul dintre cele mai importante noduri ale infrastructurii globale de internet.

Inteligența artificială schimbă peisajul suburbiilor

Când Gandhi s-a mutat în Ashburn, în 2013, împreună cu soția și fiul lor, căuta liniștea și spațiul verde specifice vieții suburbane. În ultimul deceniu însă, dezvoltarea accelerată a tehnologiilor cloud și, mai recent, explozia inteligenței artificiale au transformat radical regiunea.

Noile centre de date au adus investiții și locuri de muncă, dar și efecte secundare pe care mulți locuitori le consideră tot mai greu de suportat: zgomot permanent, trafic generat de șantiere, consum ridicat de energie și apă, precum și dispariția suprafețelor verzi.

Nemulțumirea nu este izolată. Un sondaj Gallup arată că 71% dintre americani nu își doresc construirea unui centru de date în apropierea locuinței lor.

O idee neobișnuită: vânzarea întregului cartier

În loc să continue lupta împotriva extinderii infrastructurii digitale, Gandhi a ales o abordare diferită.

Folosindu-se de experiența sa în dezvoltări imobiliare și analizând tranzacțiile recente din zonă, el a calculat că terenul ocupat de The Regency ar putea valora aproximativ 4,4 milioane de dolari pe acru, de aproape patru ori mai mult decât valoarea actuală a proprietăților din comunitate.

Planul său presupune ca toți proprietarii să accepte în unanimitate vânzarea caselor către un dezvoltator de centre de date.

„Dacă nu putem învinge centrele de date, poate că ar trebui să devenim parte din această industrie”, spune Gandhi.

Convingerea a 143 de familii să accepte aceeași strategie s-a dovedit însă mult mai dificilă decât estimase.

La prima consultare, 138 dintre cele 143 de gospodării au declarat că ar lua în considerare oferta dacă prețul ar fi suficient de atractiv. Odată cu apariția detaliilor contractuale, sprijinul a început însă să se erodeze.

Principala problemă este timpul. Din cauza procedurilor administrative și a modificărilor de zonare necesare, Gandhi estimează că tranzacția ar putea dura până la șapte ani.

Pentru unii proprietari, aceasta înseamnă o perioadă prea lungă de incertitudine. Alții se întreabă dacă valoarea locuințelor nu va continua să crească în mod natural în acest interval.

Există și preocupări familiale. Mulți părinți nu vor să se mute înainte ca cei mici să termine școala.

„Singurul lucru asupra căruia toată lumea pare să fie de acord este valoarea financiară”, recunoaște Gandhi.

Locuitorii mai vechi ai cartierului își amintesc o realitate complet diferită.

Rick Myers, care locuiește în The Regency din 1998, spune că în urmă cu două decenii zona era dominată de păduri și spații verzi. „Practic, vedeai numai verde în jur”, își amintește el.

Astăzi, peisajul este dominat de clădiri industriale fără ferestre, multe dintre ele având cinci sau șase etaje.

„Indiferent cât de înalți sunt copacii, noile centre de date vor fi vizibile”, spune Myers.

Un fenomen care se repetă în nordul Virginiei

Inițiativa lui Gandhi nu este singulară. În ultimii ani, mai mulți proprietari din nordul Virginiei au încheiat tranzacții de sute de milioane de dolari cu dezvoltatori de centre de date. În 2025, omul de afaceri Chuck Kuhn a vândut 97 de parcele de teren pentru 615 milioane de dolari unui investitor global din domeniu.

În alte cazuri, negocierile au generat controverse și dispute juridice care continuă și astăzi.

Reprezentanții administrației locale urmăresc cu atenție situația.

Sylvia Glass, responsabilă de districtul în care se află The Regency, a declarat că autoritățile ar prefera ca terenul să fie folosit pentru dezvoltări rezidențiale, comerciale sau comunitare, nu pentru noi centre de date.

Deocamdată, nu a fost depusă nicio cerere oficială de schimbare a destinației terenului.

Pentru Gandhi, proiectul reprezintă atât o oportunitate financiară, cât și o recunoaștere a unei realități pe care o consideră inevitabilă.

El crede că inteligența artificială și infrastructura care o susține vor continua să se extindă și că locuitorii din zone precum Ashburn trebuie să decidă dacă vor beneficia de pe urma acestei transformări sau vor suporta doar consecințele ei.

Totuși, decizia nu este lipsită de emoție. După mai bine de un deceniu petrecut în comunitate, Gandhi spune că nu și-ar fi imaginat vreodată că va conduce eforturile de a părăsi locul pe care l-a considerat acasă.

„Iubim Ashburn. Este un loc extraordinar”, spune el. „Doar că, atunci când ne-am mutat aici, nu aveam de unde să știm că va deveni capitala mondială a centrelor de date.”