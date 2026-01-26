O mare companie se pregătește de un nou val de concedieri. Peste 14.000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă

La nivel global, Amazon are peste 1,5 milioane de angajați. FOTO: Getty Images

Amazon intenționează să elimine mii de posturi din structura sa corporativă, iar disponibilizările ar putea începe chiar de săptămâna aceasta, potrivit unor surse apropiate companiei, citate de Bussines Insider.

Acesta ar fi al doilea val major de concedieri din ultimele luni, după cel din octombrie, când gigantul american a renunțat la aproximativ 14.000 de angajați. Surse din interior susțin că noua rundă de restructurări ar putea avea o amploare similară, ceea ce ar duce numărul total al posturilor eliminate la aproape 30.000.

Noile tăieri de personal reflectă eforturile continue ale companiei de a-și eficientiza operațiunile și de a-și reconfigura cultura organizațională. Inițial, Amazon a pus concedierile din octombrie pe seama schimbărilor generate de inteligența artificială. Ulterior însă, directorul general Andy Jassy a precizat că deciziile nu au fost legate de reducerea costurilor sau de AI, ci de nevoia de „aliniere” în interiorul companiei.

La nivel global, Amazon are peste 1,5 milioane de angajați, însă personalul din zona corporate reprezintă o parte relativ mică din total, aproximativ 350.000 de persoane.

Reprezentanții companiei nu au oferit, până în acest moment, un punct de vedere oficial cu privire la aceste informații.