Încep concedierile la Oracle: peste 30.000 de locuri de muncă ar urma să fie eliminate. Mail-ul pe care l-au primit angajații

Oracle le-a comunicat angajaților că va reduce mii de locuri de muncă, potrivit CNBC. Pe rețelele sociale Reddit și Blind, angajații, care au fost demiși printr-un email, au scris că forța de muncă este redusă și cu 30% în unele departamente, iar compania a dat afară și câteva 16 ingineri în același timp. Acțiunile Oracle scad accentuat, după ce compania s-a îndatorat uriaș pentru a investi în dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială.

Angajații au început să primească emailurile de demitere în dimineața zilei de marți, potrivit Business Insider. Demiterile par să fi afectat angajații din toate filialele Oracle, dar nu este clar cât de mulți vor fi dați afară.

Angajații demiși au fost informați, de asemenea, că vor fi eligibili pentru pachete compensatorii, dar doar după ce semnează încheierea contractului.

Iată e-mailul pe care l-au primit angajații demiși:

„După o analiză atentă a nevoilor actuale de afaceri ale Oracle, am luat decizia de a elimina rolul dumneavoastră ca parte a unei schimbări organizaționale mai ample. Drept urmare, astăzi este ultima dumneavoastră zi de lucru.

Suntem recunoscători pentru dedicare, munca depusă și impactul pe care l-ați avut în perioada angajării la noi.

După semnarea documentelor de încetare a contractului, veți fi eligibil(ă) pentru a primi un pachet compensatoriu, conform termenilor și condițiilor planului de plăți compensatorii. Veți primi un e-mail prin DocuSign pe adresa dumneavoastră de e-mail Oracle, cu detalii despre compensații și data rezilierii contractului.

Pentru a primi informații importante de monitorizare, inclusiv întrebări frecvente (FAQ) și documentele de separare care să vă ajute în această tranziție, trebuie să furnizați o adresă de e-mail personală.

(...) Accesul la computerul dumneavoastră, e-mail, mesageria vocală și fișiere va fi dezactivat în curând și nu vă veți mai putea autentifica pe computer. Ca memento, vă este interzis să descărcați, să copiați sau să păstrați (inclusiv să vă trimiteți prin e-mail) orice informații confidențiale Oracle.

Vă mulțumim pentru contribuțiile aduse organizației noastre. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați echipa de HR”, scria în email-ul semnat „Conducerea Oracle”, primit de angajații demiși, văzut de Business Insider.

Oracle va desființa în jur de 30.000 de locuri de muncă

Oracle avea 162.000 de angajați în mai 2025. Aproximativ 30.000 de locuri de muncă ar urma să fie eliminate, în jur de 18% din forța totală de muncă a Oracle, a declarat Luke Yang, analist la firma Morningstar.

Demiterile ar urma să „îmbunătățească eficiența operațională a Oracle... și să crească semnificativ venitul pe cap de angajat”, pentru a egala concurenți precum Microsoft, a declarat Yang.

„Principalele domenii afectate sunt, cel mai probabil, cele de inginerie software, deoarece instrumentele de codare bazate pe IA (Codex, Claude Code) au îmbunătățit dramatic eficiența inginerilor software.

Această rundă de disponibilizări este globală. Vedem că au fost afectați și unii ingineri din India. Nu cred că aceste concedieri vor afecta planurile de extindere ale Oracle Cloud Infrastructure.”, a spus Yang.

Activitatea de bază a companiei Oracle este afectată de panica de pe piață privind riscurile concurențiale generate de modelele de inteligență artificială generativă, dar compania se confruntă și cu presiuni din partea investitorilor legate de nivelul datoriei contractate pentru investițiile în AI și de diminuarea fluxului de numerar.

Prețul acțiunilor companiei a scăzut cu 26% în acest an, mai mult decât în cazul altor giganți din tehnologie.

Oracle continuă să vândă baza sa de date principală pentru stocarea și gestionarea informațiilor corporative. În ultimii ani, alături de rivali din cloud precum Amazon, compania și-a majorat cheltuielile de capital pentru a construi infrastructură de centre de date capabile să susțină sarcini de lucru de inteligență artificială. Totuși, Oracle este mai mică decât concurenții săi din domeniul cloud.

Oracle s-a bazat pe piața datoriilor pentru a-și finanța extinderea. În ianuarie, compania a anunțat planuri de a atrage 50 de miliarde de dolari prin datorii și capital propriu. În cadrul prezentării rezultatelor financiare de luna trecută, conducerea a declarat că nu mai are în plan să contracteze noi datorii în 2026.

În septembrie, Oracle a anunțat că obligațiile sale de performanță restante, un indicator al veniturilor contractate, dar încă nerecunoscute, au crescut cu 359%, ajungând la 455 de miliarde de dolari, după un acord cu OpenAI în valoare de peste 300 de miliarde de dolari. Câteva săptămâni mai târziu, Oracle i-a numit pe Mike Sicilia și Clay Magouyrk pentru a o înlocui pe Safra Catz în funcția de director executiv.

Reducerea a 20.000 până la 30.000 de angajați ar putea genera un flux de numerar liber suplimentar de 8 până la 10 miliarde de dolari, au scris analiștii TD Cowen într-o notă din ianuarie.

Conducerea a afirmat că investițiile în inteligența artificială vor da roade în timp.

„Cererea pentru infrastructură AI, atât GPU, cât și CPU, continuă să depășească oferta”, a declarat Magouyrk în cadrul unei conferințe privind rezultatele financiare la începutul acestei luni. „Acest lucru se reflectă direct în obligațiile noastre de performanță restante, care au ajuns la 553 de miliarde de dolari.”