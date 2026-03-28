Tehnologia îi sperie pe liderii marilor corporații: motivul ascuns al demisiilor unor directori executivi de top

Consiliile de Administrație încep să caute vinovați. Foto: Getty Images

Majoritatea directorilor marilor companii se folosesc de implementarea inteligenței artificiale ca o scuză pentru a da afară angajați și a reduce costurile generale cu salariile în numele „eficienței”. Însă, unii invocă AI și pentru a demisiona. Ceva ce îi neliniștește pe acești mari CEO ai lumii în privința viitorului, scrie Gizmodo. În ultimele câteva săptămâni, doi directori executivi de top au declarat pentru CNBC că ascensiunea inteligenței artificiale i-a determinat să „predea frâiele” și să se retragă din funcții. Au încasat, desigur, pachete compensatorii de zeci de milioane de dolari.

Demisiile unor directori executivi de top dezvăluie modul în care liderii corporațiilor din Statele Unite evaluează tranziția către AI și încrederea lor în viitorul inteligenței artificiale.

Directori de top demisionează, după adoptarea AI

Într-o mișcare surpriză, după ce a lucrat în Coca-Cola din anii 1990 și a devenit CEO în 2017, James Quincey a declarat, joi, la emisiunea „Squawk Box” de la CNBC, că a decis să renunțe la funcția de CEO din cauza valului AI.

„Rolul meu este, de asemenea, să mă gândesc care este cea mai bună echipă de pus în teren pentru a duce la bun sfârșit următorul val. Și am ajuns la concluzia că, de fapt, era momentul să pun pe altcineva în teren pentru următorul val de creștere”, a spus Quincey.

Nu e ca și cum lui Quincey îi este teamă să fie un director dur și calculat. Una dintre primele sale mișcări ca CEO, în 2017, a fost să demită 1.200 de angajați. Un alt val de concedieri, inițiat la începutul acestui an de Quincey, a dus la demiterea a 75 de angajați ca urmare a restructurărilor generate de adoptarea AI, scrie Gizmodo.

Quincey va fi succedat de actualul COO, Henrique Braun, începând cu sfârșitul acestei luni.

„În perioada de dinaintea AI, am făcut multe progrese. Dar acum vine o schimbare majoră”, a spus Quincey. Deși a afirmat că este în favoarea progreselor tehnologice, el consideră că firma are nevoie de „cineva cu energia necesară pentru a duce la bun sfârșit o transformare complet nouă a companiei”.

Cazul fostului CEO al Coca-Cola nu este unic. Opinii similare au fost exprimate și de fostul CEO al Walmart, Douglas McMillon, înainte ca acesta să demisioneze.

McMillon, care a ocupat poziția de CEO al retailerului global din 2014, a declarat atunci la „Squawk Box” că a decis să predea rolul unei persoane „mai rapide”. John Furner, care anterior conducea Walmart SUA, a preluat funcția la 1 februarie.

„Având în vedere ce se întâmplă cu AI, aș putea începe acest nou val major de transformări cu AI, dar nu l-aș putea finaliz.

Acum aproximativ un an, am început să simt cu adevărat că în această nouă etapă se putea vedea cum va arăta comerțul agentic, viziunea asupra cumpărăturilor bazate pe AI, și am început să mă gândesc la tot ce trebuie să se întâmple în următorii ani, iar acest lucru m-a făcut să cred că acum era momentul potrivit să mă retrag”, a spus el.

Retailerul a început să integreze AI pentru a-și optimiza lanțul de aprovizionare și pentru a oferi asistență la cumpărături clienților.

„Cred că ceea ce veți vedea din partea echipei Walmart este că vor continua să extindă ceea ce am început deja, să construiască lucruri noi peste asta și apoi să folosească AI pentru a transforma totul”, a spus McMillon.

Ceva ce îi neliniștește în privința viitorului

Demisia reprezintă o alegeri neobișnuită pentru acest directori executivi, care au încasat pachete de compensații de aproximativ 20 de milioane de dolari, având în vedere că tot ei susțin că AI va duce companiile într-un viitor în care își vor multiplica profiturile, în timp ce vor fi reduse semnificativ costurile cu forța de muncă. Deci de ce această decizie bruscă de a se retrage?

Într-un fel sau altul, probabil încearcă să se ferească înainte ca toporul să cadă, potrivit Gizmodo. CEO-ul Adobe, Shantanu Narayen, și-a dat demisia la începutul acestei luni, la cererea investitorilor care considerau că întârzie prea mult implementarea inițiativelor AI.

Consiliile de Administrație devin tot mai nerăbdătoare în privința timpului necesar pentru ca marile promisiuni ale implementării AI să se concretizeze și încep să caute vinovați.

Apoi există și amenințările mai existențiale care plutesc în aer. Bancherul Citi, Jay Collins, a declarat recent pentru Business Insider că adoptarea rapidă a AI și a roboticii reprezintă o amenințare existențială pentru capitalism, argumentând: „Dacă nu mergem spre un regim capitalist de tip autoritar, trebuie să găsim o modalitate de a face ca asta să funcționeze.”

Dintr-o perspectivă realistă, majoritatea acestor directori probabil nu s-ar opune complet unui astfel de scenariu, așa că trebuie să fie ceva ce îi neliniștește în privința viitorului. Se pare că își iau parașuta de aur cât timp aceasta încă mai este o opțiune, conchide Gizmodo.