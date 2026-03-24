Șeful celui mai mare fond de investiții din lume avertizează: inteligența artificială va adânci prăpastia dintre bogați și săraci

Explozia inteligenței artificiale riscă să amplifice inegalitățile, iar beneficiile financiare ale acestei revoluții tehnologice vor ajunge, cel mai probabil, doar la o mână de companii și investitori. Avertismentul vine de la Larry Fink, directorul general al BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, cu un portofoliu de 14 trilioane de dolari, relatează The Guardian.

Fink și-a folosit scrisoarea anuală adresată investitorilor, publicată luni, pentru a semnala pericolele legate de creșterea exponențială a inteligenței artificiale, care a atras investiții masive și a devenit, în cuvintele sale, „centrală în competiția strategică” dintre puteri globale precum SUA și China.

„Bogăția imensă creată în ultimele câteva generații a ajuns în mare parte la oamenii care dețineau deja active financiare”, a scris Fink. „Iar acum, inteligența artificială amenință să repete acest tipar la o scară și mai mare”.

Cine câștigă din AI și cine rămâne pe margine

Șeful BlackRock a avertizat că boom-ul AI riscă să accelereze o tendință deja vizibilă: companiile lider se distanțează tot mai mult, în timp ce restul rămân în urmă.

Acțiunile companiilor tech centrate pe inteligență artificială au înregistrat creșteri spectaculoase în ultimii ani; liderul pieței, producătorul de cipuri Nvidia, este evaluat acum la 4,3 trilioane de dolari.

Companiile care dețin datele, infrastructura și finanțarea necesare pentru a implementa AI la scară largă „sunt poziționate să beneficieze în mod disproporționat”, a spus Fink. Iar asta ar putea adânci prăpastia dintre bogați și săraci.

„Istoria sugerează că tehnologiile transformatoare creează o valoare enormă – iar o mare parte din acea valoare revine companiilor care le construiesc și le implementează, și investitorilor care le dețin”, a explicat Fink.

„Asta nu e neobișnuit și nimic din toate acestea nu e inerent problematic”, a adăugat el, menționând că vânturile s-au schimbat adesea odată cu schimbările tehnologice.

Însă „întrebarea mai largă este cine participă la câștiguri”, a avertizat Fink. „Când capitalizarea de piață crește, dar proprietatea rămâne concentrată, prosperitatea poate părea tot mai îndepărtată pentru cei din exterior”.

Riscul unei bule, ca în era „.com”

Comentariile lui Fink vin pe fondul unor preocupări tot mai mari privind o posibilă bulă a investițiilor în AI. Unii experți avertizează că ritmul de creștere al industriei seamănă cu condițiile care au dus la prăbușirea „dotcom” de la începutul anilor 2000.

Banca Angliei a avertizat în octombrie că există riscuri tot mai mari ale unei „corecții bruște” pe piețele globale, legate de evaluările în creștere ale companiilor tech lider din domeniul AI.

Sub lupă au intrat și diverse tranzacții de miliarde de dolari, inclusiv investiții circulare între companiile AI de top. S-au semnalat cazuri în care Nvidia a investit într-o companie care ulterior a cumpărat cipuri Nvidia – ceea ce alimentează temerile că industria AI stă pe un teren mai fragil decât sunt dispuși să recunoască susținătorii săi.

Soluția lui Fink: nu case, ci acțiuni

Fink nu a oferit o soluție directă la impactul AI asupra inegalității, dar a îndemnat mai mulți oameni să înceapă să investească la bursă, în loc să se concentreze exclusiv pe achiziția de locuințe pentru a-și construi averea.

Șeful BlackRock mai precizează că prețurile tot mai mari ale locuințelor și regulile mai stricte de creditare au făcut din achiziția unei case un obiectiv tot mai greu de atins, iar taxele, asigurările și costurile de întreținere au redus randamentul pentru cei care reușesc totuși să cumpere.

„E greu să nu empatizezi cu oamenii care se confruntă cu asta”, crede Fink. „Dacă nu mai crezi că jobul tău e o cale spre succes, crezi că nu îți poți permite o casă sau crezi că, chiar dacă poți, ea nu va genera multă avere, atunci economia nu simți că funcționează pentru tine. Nicio țară nu poate prospera dacă așa se simt cetățenii ei”.

În schimb, șeful administratorului de active – care percepe comisioane pentru a ajuta oamenii să investească – este de părere că oamenii ar trebui să se orienteze către piețele financiare pentru a-și crește averea.

„Dacă prosperitatea este creată tot mai mult pe piețele de capital, o parte din soluție este să ne asigurăm că mai mulți oameni investesc pe ele”, mai spune Fink.

„Asta nu diminuează provocările reale legate de accesibilitatea locuințelor sau faptul că veniturile multor gospodării nu au ținut pasul cu valoarea activelor”, a adăugat acesta. „Înseamnă doar că o parte esențială a soluției este să aducem mai mulți oameni pe piețele de capital – pentru ca ei să participe la creșterea care are deja loc, nu doar să o privească de pe margine”.

Comentariile vin la câteva săptămâni înainte ca BlackRock să dezvăluie salariul lui Fink pentru 2025. Anul trecut, acesta a primit 30,8 milioane de dolari, o sumă care a stârnit îngrijorarea unor acționari – doar 67% au aprobat pachetul salarial în primăvara trecută.

„Un lucru e clar”, a mai scris Fink în scrisoarea sa. „Inteligența artificială va crea o valoare economică semnificativă. Să ne asigurăm că participarea la acea creștere se extinde odată cu ea – aceasta este atât provocarea, cât și oportunitatea”.