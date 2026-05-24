Scandal uriaș în SUA. Părinții au aflat că elevii urmau să fie filmați la ore pentru antrenarea inteligenței artificiale

2 minute de citit Publicat la 08:00 24 Mai 2026 Modificat la 08:21 24 Mai 2026

Profesorii ar fi purtat camere montate pe corp pentru a surprinde „perspectiva aproximativă” a activităților desfășurate în clasă. Foto: Getty Images

Un proiect de cercetare al Universității Washington a stârnit un val de reacții negative după ce părinții au aflat că profesorii dintr-o grădiniță urmau să poarte camere video pentru a înregistra permanent activitatea din clasă, imaginile urmând să fie folosite pentru antrenarea unor modele de inteligență artificială, potrivit Futurism.

Potrivit documentelor obținute de publicația 404 Media, profesorii ar fi purtat camere montate pe corp pentru a surprinde „perspectiva aproximativă” a activităților desfășurate în clasă. În unele cazuri, cercetătorii intenționau să instaleze și camere fixe în sălile de curs.

Copiii ar fi fost incluși automat în proiect dacă părinții nu trimiteau un refuz clar

Părinții primeau un formular prin care li se cerea acordul, însă copiii erau incluși automat în proiect dacă familia nu trimitea explicit un refuz.

„Cu permisiunea dumneavoastră, profesorul principal al copilului poate purta o cameră mică ce surprinde perspectiva aproximativă a profesorului și/sau putem amplasa o cameră video fixă în clasă”, se arăta în document. „Aceste videoclipuri surprind pur și simplu interacțiunile normale dintre profesori și copii în timpul activităților obișnuite.”

Planul a provocat rapid revoltă în rândul părinților, iar reacțiile au fost atât de dure încât universitatea a decis să renunțe complet la proiect.

Mai mulți părinți au criticat lipsa de claritate a informațiilor oferite

Documentele prezentate familiilor ridicau numeroase semne de întrebare. Cercetătorii explicau că imaginile urmau să fie folosite pentru „dezvoltarea și evaluarea unor modele AI destinate analizării calității interacțiunilor din clasă”, iar datele video „ar putea fi procesate folosind servicii AI bazate în cloud”.

Totuși, nu erau menționate companiile implicate, tipurile exacte de modele AI sau modul în care datele urmau să fie stocate și utilizate.

Mai mulți părinți au criticat lipsa de claritate a informațiilor oferite și au spus că nu au avut suficiente detalii pentru a lua o decizie informată.

„Sunt tulburată de ideea că imaginea copilului meu ar putea fi folosită în instrumente AI necunoscute și de felul în care s-ar putea face un abuz din asta”, a declarat pentru 404 Media o mamă care a dorit să rămână anonimă.

Și specialiștii în educație au criticat documentele

Ea a spus că a fost îngrijorată și de modul în care familiile puteau oferi un consimțământ informat.

„Chiar și pentru mine, ca vorbitor nativ de engleză, limbajul vag din document a ridicat foarte multe întrebări. În școala noastră sunt multe familii de migranți și persoane care nu vorbesc engleza ca limbă maternă, iar formularele nu erau traduse în limbile lor”, a explicat femeia.

Și specialiștii în educație au criticat documentele distribuite părinților.

„Cu cine ar putea fi împărtășite datele? Cât timp vor fi păstrate? Cine finanțează cercetarea? Sunt întrebări la care aș vrea răspunsuri”, a declarat Faith Boninger, co-director al National Education Policy Center.

Universitatea a anunțat că a oprit proiectul

Universitatea a confirmat ulterior că proiectul a fost oprit.

„Având în vedere reacțiile inițiale ale părinților, am decis să încheiem studiul și nu mai căutăm participanți în nicio locație”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției. Acesta a precizat că „nu este neobișnuit ca un studiu să fie oprit în fazele incipiente, în urma feedbackului primit din partea comunității”.

Cazul vine într-un moment în care tot mai multe companii din domeniul inteligenței artificiale încearcă să intre în sistemul educațional. Giganți precum OpenAI, Microsoft sau Anthropic investesc milioane de dolari în programe pentru profesori și parteneriate cu universități.

În același timp, opoziția față de utilizarea AI în școli devine tot mai puternică. Luna trecută, un proiect pentru deschiderea unui liceu bazat pe inteligență artificială în New York City a fost anulat după protestele organizate de părinți în fața primăriei.