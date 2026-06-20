Cum va arăta turnul-cub în care „încap 20 de Empire State Building”. Arabia Saudită reia lucrările la cea mai mare clădire din lume

3 minute de citit Publicat la 16:00 20 Iun 2026 Modificat la 16:00 20 Iun 2026

Turnul-cub Mukaab din Arabia Saudită, proiectat să devină cea mai mare clădire din lume ca volum. Randare cu proiectul. Sursa foto: Hepta

Arabia Saudită a relansat procedurile pentru construirea Mukaab în Riad, un mega-zgârie-nori colosal, futurist, în formă de cub, care este proiectat să devină cea mai mare clădire din lume ca volum și piesa centrală a noului cartier urban New Murabba, potrivit Construction Week.

Proiectul Mukaab este o structură uriașă de tip mega-skyscraper, cu formă cubică, care, odată finalizată, va avea 400 de metri înălțime, lățime și lungime și va deveni cea mai mare structură construită de om din lume.

Dezvoltatorul proiectului, compania New Murabba, deținută integral de Fondul Public de Investiții (PIF) al Arabiei Saudite, pregătește lansarea unei noi etape de achiziții și va solicita oferte de la constructori pentru realizarea turnurilor, podiumurilor, spațiilor subterane, acoperișului și zonelor publice din jurul complexului. Selectarea contractorilor este așteptată în 2027.

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Proiectul avansează după finalizarea lucrărilor de excavare și a fundațiilor, apropiindu-se astfel de faza de construcție a structurii principale.

Relansarea vine după ce Reuters informa, la începutul acestul an, că Arabia Saudită suspendase temporar dezvoltarea proiectului, în timp ce autoritățile reevaluau finanțarea și fezabilitatea acestuia. Potrivit informațiilor apărute atunci, termenul de finalizare ar fi fost împins de la 2030 la 2040, deși compania New Murabba nu a confirmat oficial această modificare a calendarului.

Clădirea-oraș de 50 de miliarde de dolari

Anunțat în 2023, Mukaab este elementul central al dezvoltării New Murabba, un proiect urban estimat la aproximativ 50 de miliarde de dolari. Clădirea urmează să aibă o formă cubică perfectă, cu dimensiuni de 400 de metri pe fiecare latură.

Interiorul său va oferi aproximativ două milioane de metri pătrați de spațiu construit, suficient pentru a găzdui echivalentul a 20 de clădiri de tip Empire State Building. Complexul va include locuințe, hoteluri, spații comerciale, zone de divertisment, facilități culturale și atracții turistice.

Una dintre atracțiile principale va fi un turn interior răsucit, amplasat în centrul structurii.

Proiectul include, de asemenea, experiențe holografice imersive care ar putea recrea peisaje subacvatice sau scenarii futuriste, inclusiv simulări ale unei călătorii pe planeta Marte.

Exteriorul clădirii este inspirat din arhitectura islamică tradițională, iar acoperișul va găzdui o grădină suspendată.

Reluarea procedurilor pentru Mukaab reflectă strategia Arabiei Saudite de a continua dezvoltarea marilor proiecte din capitala Riyadh, chiar dacă alte mega-investiții din regat au fost amânate sau restructurate.

Astfel, Mukaab se alătură unor proiecte majore aflate în desfășurare în capitală, precum extinderea Aeroportului Internațional King Salman.

Lucrările de proiectare pentru Mukaab și districtul New Murabba sunt coordonate de un consorțiu format din companiile AECOM și Jacobs Design, în timp ce firma Kohn Pedersen Fox (KPF) este responsabilă de conceptul arhitectural al întregii dezvoltări urbane.

Care este în prezent cea mai mare clădire din lume ca volum și capacitate

Abraj Al Bait Towers din Mecca, Arabia Saudită, este, în prezent, cel mai mare complex rezidențial/hotelier din lume ca volum total construit, potrivit Guinness World Records.

Suprafață construită totală: ~1,57 milioane m²

Capacitate: până la ~65.000 de persoane

Include hoteluri, apartamente, spații comerciale și turnuri multiple

Este considerat cea mai mare structură rezidențială (în sens de capacitate și volum construit urban)

Important: nu este un singur turn, ci un megacomplex de clădiri

Dacă vorbim strict despre cele mai mari clădiri din lume ca volum (nu ca înălțime sau suprafață), topul este dominat de structuri industriale și aeroportuare, nu de zgârie-nori clasici, iar cea mai mare este Fabrica Boeing din Everett, Washington, SUA, cu un volum de aproximativ 13,3 milioane m³.