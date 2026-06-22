Pricopie: Dacă Veștea trece cu voturile AUR, ar fi prima oară după 90 de ani când un guvern trece cu voturile extremei drepte

Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Remus Pricopie, a avertizat luni, la Antena 3 CNN, că liderul AUR, George Simion, a devenit personajul central al conflictului politic privind învestirea Guvernului Veștea. Sursa foto: Facebook/ Remus Priccopie

Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Remus Pricopie, a avertizat luni, la Antena 3 CNN, că liderul AUR, George Simion, a devenit personajul central al conflictului politic privind învestirea Guvernului Veștea și a subliniat că, dacă noul Cabinet va trece de Parlament, acest lucru se va întâmpla cu voturile AUR. Va fi prima oară după 90 de ani când un guvern ar trece cu voturile extremei drepte, în Parlamentul României, a spus Pricopie.

"Pe mine mă interesează că liderul extremist prorus Simion a ajuns personajul principal în urma acestui conflict politic, iar Guvernul Veștea, dacă trece, trece cu voturile AUR", a declarat Remus Pricopie.

"Cred că e bine să citim istorie. Dacă Guvernul Veștea trece cu voturile extremei drepte din Parlament, ar fi prima dată după 90 de ani când se întâmplă asta. Ultimele două guverne care au trecut cu voturile extremei drepte în Parlamentul României au fost Guvernul Goga și Guvernul Antonescu", a afirmat Pricopie.

"Îmi pare rău că politicienii proeuropeni nu citesc istorie sau nu înțeleg valoarea acestor momente", a adăugat el.

Referindu-se la lista miniștrilor propuși în Cabinetul Veștea, Remus Pricopie a spus că printre nominalizați sunt persoane cu experiență, dar și oameni despre care opinia publică știe puține lucruri sau care nu ar avea legătură cu domeniul pe care ar urma să îl gestioneze.

El a criticat și felul în care este tratată procedura de formare a noului guvern, afirmând că nu ar fi vorba despre un Cabinet obișnuit, instalat în condiții clare.

"Noi vorbim despre acest guvern ca și când ar fi un guvern obișnuit, instalat cu toate regulile constituționale și de bun-simț", a declarat Remus Pricopie.

"Lăsând aceste ambiguități să devină normalitate, mâine vom avea două partide PSD, două UDMR, doi președinți, două partide AUR. Politica are nevoie de claritate", a spus Pricopie.