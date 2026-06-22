Iran a trimis pe teren, în meciul cu Belgia (0-0), echipa cu cea mai ridicată medie de vârstă din istoria Cupelor Mondiale

3 minute de citit Publicat la 12:13 22 Iun 2026 Modificat la 12:14 22 Iun 2026

Iran a trimis pe teren, în meciul cu Belgia (0-0), echipa cu cea mai ridicată medie de vârstă din istoria Cupelor Mondiale. Sursa foto: Hepta

Echipa națională a Iranului a stabilit un record istoric la Cupa Mondială 2026, la meciul împotriva Belgiei, când a aliniat cei mai "bătrâni" titulari din istoria acestei competiţii, cu o medie de vârstă de 32 de ani și 181 de zile, notează YS Scores.

Asta denotă că antrenorul Amir Ghalenoei se bazează pe un grup mare de jucători experimentați, conduși de mai mulți veterani care au participat cu echipa națională a Iranului la multiple turnee internaționale în ultimii ani.

Echipa națională a Iranului a doborât recordul anterior pentru cea mai mare vârstă medie a unei formații de titular din istoria Cupei Mondiale, devenind oficial cea mai în vârstă echipă care a început un meci la Cupa Mondială de la începutul turneului.

Cel mai în vârstă fotbalist iranian dintre titluari, la meciul cu Belgia, 0-0, a fost Shoja Khalilzadeh, care are 37 de ani. Cel mai tânăr a fost Mohammad Mohebi, 27 de ani.

În ciuda experienței semnificative a formației iraniene, această cifră a redeschis discuția despre echilibrul dintre experiență și jucătorii tineri din cadrul echipelor participante la turneu, în special având în vedere ritmul accelerat al meciurilor și cerințele fizice crescute din fotbalul modern.

Iran are două puncte, după două remize la CM 2026

Selecționatele Belgiei și Iranului au terminat la egalitate, 0-0, duminică, pe Los Angeles Stadium, într-un meci din Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, notează Agerpres.

''Diavolii roșii'' au controlat jocul, dar au fost neinspirați la finalizare și rămân fără victorie la acest turneu final, după 1-1 cu Egiptul.

Iranul are aceeași situație, venind după o remiză cu Noua Zeelandă (2-2).

De Bruyne a avut inițiativa în primele minute, dar a șutat peste poartă (8), iar apoi a fost blocat de un fundaș, portarul Beiranvand apărând reluarea lui De Cuyper .

Team Melli a replicat prin fundașul Kanani, care a tras din întoarcere de la 10 metri, însă Courtois a salvat golul (14).

Tielemans (22) a trecut și el pe lângă deschiderea scorului, șutul său la colțul scurt fiind respins de portar.

Iranul a trimis mingea în poartă prin Taremi (25), după ce belgienii au fost surprinși de lovitură liberă executată pe jos de Hajisafi, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

De Cuyper (44) a șutat din unghi, însă portarul iranian, care a apărat la Antwerp, a respins în corner.

Echipa antrenată de Rudi Garcia a fost mai bună și după pauză, însă Saelemaekers (50) a trimis din voleu în plasa laterală.

Taremi (53) a reluat din voleu de la 8 metri, dar Courtois a respins providențial.

De Cuper (59) a ratat incredibil din 5 metri, Beiranvand refuzând golul. Lukebakio (62) l-a testat și el pe Beiranvand, dar acesta a respins, iar Vanaken a reluat peste poartă.

În min. 66, fundașul Ngoy a gafat, iar apoi l-a faultat pe Taremi și a fost eliminat.

În ciuda avantajului numeric al Iranului, tot belgienii au fost mai periculoși, însă Beiranvand a apărat șutul șui De Cuyper de la 15 metri (86), iar Lukebakio a trimis pe lângă vinclu (90+5).

În min. 81, De Bruyne a pierdut o minge în propria jumătate, iar Ezatolahi a șutat bine, însă Courtois a apărat în doi timpi.

Thibaut Courtois a egalat recordul de prezențe la Cupa Mondială pentru un belgian (17), deținut de Enzo Scifo, potrivit site-ului FIFA.

Alireza Jahanbakhsh a jucat meciul 100 pentru Team Melli.

În ultimele lor meciuri din grupă, pe 27 iunie, Belgia va înfrunta Noua Zeelandă, iar Iranul va primi replica Egiptului.

Belgia - Iran 0-0

Los Angeles, Los Angeles Stadium: 70.317 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa G

Belgia: 1. Thibaut Courtois - 15. Thomas Meunier (21. Timothy Castagne, 58), 25. Nathan Ngoy, 4. Brandon Mechele, 5. Maxim De Cuyper - 23. Nicolas Raskin (20. Hans Vanaken, 58), 8. Youri Tielemans (căpitan) - 22. Alexis Saelemaekers (14. Dodi Lukebakio, 58), 7. Kevin De Bruyne (26. Matias Fernandez-Pardo, 87), 10. Leandro Trossard - 9. Romelu Lukaku (3. Arthur Theate, 73). Selecționer: Rudi Garcia.

Rezerve neutilizate: 12. Senne Lammens, 13. Mike Penders - 16. Koni De Winter, 18. Joaquin Seys, 6. Axel Witsel, 19. Diego Moreira, 24. Amadou Onana, 17. Charles De Ketelaere.

Iran: 1. Ali Reza Beiranvand - 2. Saleh Hardani (7. Alireza Jahanbakhsh, 46), 4. Shoja Khalilzadeh, 13. Hossein Kanani, 19. Ali Nemati, 3. Ehsan Hajisafi (5. Milad Mohammadi, 66) - 14. Saman Ghoddos (20. Shahriyar Moghanloo, 79), 6. Saeid Ezatolahi (18. Amirhossein Hosseinzadeh, 85), 23. Ramin Rezaeian - 8. Mohammad Mohebbi (16. Mahdi Torabi, 66), 9. Mehdi Taremi (căpitan). Selecționer: Amir Ghalenoei.

Rezerve neutilizate: 12. Payam Niazmand, 22. Hossein Hosseini - 17. Arya Yousefi, 25. Danial Iri, 15. Roozbeh Cheshmi, 21. Mohammad Ghorbani, 26. Amirmohammad Razaghinia, 10. Mehdi Ghayedi, 11. Ali Alipour, 24. Dennis Dargahi.