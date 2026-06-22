Fotbaliștii iranieni le-au lăsat americanilor o scrisoare în vestiar, după meciul cu Belgia la Cupa Mondială 2026

Iranienii au remizat, 2-2, cu Noua Zeelandă la primul meci de la CM 2026. Sursa foto: Hepta

Iranul a lăsat, duminică, un mesaj scris de mână, în vestiarul stadionului SoFi, mulțumind Los Angeles-ului pentru ospitalitatea sa din timpul Cupei Mondiale 2026 și spunând că părăsesc oraşul cu demnitate, după ce remiza 0-0 cu Belgia le păstrează "vii" speranțele de a ajunge în fazele eliminatorii ale competiţiei, notează Reuters. În mesaj, iranienii au făcut trimitere şi la bombardarea unei şcoli de fete, în 28 februarie, în Minab, Iran. În atacul cu rachetă Tomahawk au murit 168 de persoane.

Los Angeles a găzduit ambele meciuri ale Iranului din Grupa G de până acum, echipa întorcându-se la baza sa din Tijuana, Mexic, între meciuri.

Iranul a făcut naveta în SUA, din Mexic, pentru meciurile sale din cauza restricțiilor impuse de șederea sa în țară, în timp ce un număr de membri ai personalului și oficiali ai echipelor iraniene au fost interziși.

Mesajul lăsat de Iran pentru americani

„De la Persia antică de acum mii de ani până la Iranul civilizat de astăzi, spiritul Iranului rămâne viu și neclintit”, se arată în nota scrisă de mână, care a fost publicată de federația iraniană de fotbal.

„Vă mulțumim, Los Angeles, pentru ospitalitate. Am venit la Los Angeles cu mândrie, am concurat cu onoare și am plecat cu demnitate.”

În mesaj, jucătorii au mulţumit şi suporterilor iranieni care și-au dat „inima, vocea și sufletul” echipei în timpul celor două meciuri și s-a încheiat cu un apel la pace, respect și prietenie între toate națiunile.

De asemenea, staff-ul iranian a făcut trimitere şi la bombardarea unei şcoli de fete, în 28 februarie, în Minab, Iran. În atacul cu rachetă Tomahawk au murit 168 de persoane. Prin hashtag-urile "#168" şi "#minab", delegaţia Iranului i-a acuzat pe americani de decesul celor 168 de oameni.

Antrenorul Iranului, Amir Ghalenoei, a criticat în repetate rânduri restricțiile de călătorie impuse echipei, spunând că echipa s-a confruntat cu provocări pe care nicio altă echipă nu le-a îndurat.

Iranul, care a remizat cu 2-2 cu Noua Zeelandă în meciul de deschidere de pe stadionul SoFi, apoi a remizat, 0-0, şi cu Belgia, şi va juca ultimul meci din grupă împotriva Egiptului la Seattle.