”Sunt expert în tehnologie. Acestea sunt cele cinci aplicații pe care le șterg de pe orice telefon Samsung ”

Samsung se numără de ani buni printre cei mai mari producători de smartphone-uri din lume. Înainte ca brandurile chineze precum Xiaomi, OPPO sau Vivo să câștige teren, compania sud-coreeană era considerată principalul rival al Apple pe piața telefoanelor mobile, potrivit El Economista.

Succesul Samsung s-a bazat pe combinația dintre performanțe de top, calitate ridicată și prețuri, de multe ori, mai accesibile decât cele ale iPhone-urilor. În plus, telefoanele Galaxy folosesc sistemul de operare Android și vin cu întregul ecosistem Google deja integrat.

Tocmai aici apare însă o problemă. Pe lângă aplicațiile Google preinstalate, dispozitivele Samsung includ și propriile aplicații, multe dintre ele având funcții similare. Potrivit expertului în tehnologie Cory Gunther, unele dintre acestea ocupă inutil spațiu și pot încărca sistemul fără să aducă beneficii reale utilizatorului.

Iată cele cinci aplicații pe care acesta spune că le dezinstalează de pe toate telefoanele Samsung Galaxy pe care le folosește.

1. Samsung TV Plus

Serviciile de streaming sunt deja foarte numeroase, iar Samsung TV Plus nu oferă, în opinia specialistului, suficient conținut exclusiv pentru a justifica păstrarea aplicației.

Platforma este gratuită și nu necesită abonament, însă dacă folosești deja alte servicii de streaming, este puțin probabil să simți lipsa acesteia.

2. Samsung Internet Browser

Majoritatea utilizatorilor au nevoie de un singur browser de internet. Mulți aleg Google Chrome, însă Android permite utilizarea mai multor alternative.

Din acest motiv, Gunther recomandă păstrarea unui singur browser și eliminarea celor pe care nu le folosești, inclusiv Samsung Internet Browser, dacă ai deja o opțiune preferată.

3. Samsung Notes

Pentru cei care folosesc deja aplicații precum Google Keep sau alte servicii de notițe sincronizate în cloud, existența unei a doua aplicații cu aceeași funcție poate fi inutilă.

Expertul consideră că, după transferarea informațiilor importante într-o singură aplicație, Samsung Notes poate fi dezinstalată pentru a elibera spațiu.

4. Samsung Tips

Aplicația oferă sfaturi, recomandări și informații despre funcțiile telefonului. Ea poate fi utilă în primele săptămâni după achiziționarea unui dispozitiv nou.

Totuși, după ce utilizatorul se familiarizează cu telefonul, aplicația își pierde mare parte din utilitate, motiv pentru care specialistul recomandă eliminarea ei.

5. Samsung Global Goals

Samsung Global Goals este o aplicație creată pentru susținerea unor cauze caritabile. Utilizatorii pot dona bani sau pot contribui indirect prin vizualizarea unor reclame care generează fonduri pentru organizații umanitare.

Deși inițiativa este apreciată, expertul consideră că nu este necesară o aplicație dedicată exclusiv acestui scop, în condițiile în care există numeroase platforme și site-uri prin care se pot face donații.

De ce recomandă experții eliminarea aplicațiilor nefolosite

Specialiștii atrag atenția că fiecare aplicație instalată ocupă spațiu de stocare și poate consuma resurse ale telefonului, chiar dacă este utilizată rar. Eliminarea programelor inutile poate contribui la o organizare mai bună a dispozitivului și, în unele cazuri, la o funcționare mai fluentă.

Totuși, înainte de a dezinstala o aplicație, este recomandat să verifici dacă o folosești sau dacă aceasta este necesară pentru anumite funcții ale telefonului. Unele aplicații Samsung pot fi dezactivate, chiar dacă nu pot fi eliminate complet.