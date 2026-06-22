Codul Rutier se modifică: Șoferii începători nu vor mai putea conduce, timp de doi ani, mașini considerate prea puternice

Propunerea de modificare a Codului Rutier nu se referă doar la "cai putere” sau la capacitatea cilindrică a motorului, ci la un criteriu tehnic numit raport putere/masă. FOTO: Agerpres

Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de doi ani ar putea fi obligați să nu mai conducă mașini cu motoare considerate prea puternice, dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților, va fi votat în Parlament. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci ca raport putere/ masă.

Propunerea de modificare a Codului Rutier nu se referă doar la "cai putere” sau la capacitatea cilindrică a motorului, ci la un criteriu tehnic numit raport putere/masă. Astfel, sunt vizate acele autovehicule care depășesc limita de 0,075 kW pentru fiecare kilogram al mașinii, ceea ce înseamnă că unele vehicule relativ ușoare, dar cu motoare performante, ar putea fi considerate "prea puternice” pentru șoferii începători, chiar dacă nu au motoare de cilindree mare.

Proiectul de modificare a Codului Rutier a fost analizat în comisiile parlamentare, cu participarea reprezentanților Poliției Române, și a primit raport de adoptare cu amendamente. Camera Deputaților are decizia finală.

Propunerea legislativă vizează modificarea Codului Rutier (OUG 195/2002) astfel încât șoferii începători să nu mai poată conduce mașini cu motoare prea puternice, raportat la greutate (peste 0,075 kW/kg).

Mai exact, se dorește introducerea unei limite de putere pentru vehiculele pe care le pot conduce cei aflați la început de experiență în trafic.

Ce prevede propunerea de modificare a Codului rutier

Proiectul a fost analizat în Parlament, în comisiile de specialitate, unde au participat și reprezentanți ai Poliției Române. După dezbateri, membrii comisiilor au votat în majoritate pentru adoptarea propunerii, împreună cu unele modificări.

Inițiativa va fi discutată în continuare în Camera Deputaților, care are rolul final de decizie în acest caz.

Cea mai importantă modificare privește regula pentru șoferii cu mai puțin de 2 ani de experiență. Aceștia nu vor putea conduce mașini prea puternice (cu un raport putere/greutate peste limita stabilită), cu excepția a două situații: dacă în mașină se află un șofer experimentat (cu cel puțin 10 ani de experiență), care îl supraveghează și îl ghidează sau dacă mașina este folosită în scop profesional, în baza unui contract de muncă sau altă formă legală, iar acest lucru poate fi dovedit oficial.

Se precizează mai clar că persoana experimentată nu este doar pasager, ci are rol activ de supraveghere a șoferului începător.

De asemenea, sunt clarificate sancțiunile: șoferii începători care încalcă aceste reguli vor fi amendați, inclusiv dacă depășesc ușor limita de putere permisă pentru mașini.

În plus, legea stabilește că vor exista și excepții pentru activitatea profesională, dar doar dacă există documente care dovedesc clar acest lucru.