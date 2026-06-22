Val de căldură extremă în Europa: alerte roșii în Franța, recorduri în Belgia și avertismente în Anglia și Spania

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Europa se confruntă săptămâna aceasta cu un nou val de caniculă, și mai puternic decât precedentul, care forțează numeroase țări să ia măsuri – de la închiderea școlilor în Franța până la anularea unor trenuri în Belgia, relatează AFP, citată de Agerpres.

Este al doilea val de caniculă care lovește Europa de Vest în mai puțin de o lună. Potrivit consensului științific, schimbările climatice provocate de activitatea umană duc la o intensitate sporită a fenomenelor meteorologice extreme, în special a acestor valuri de căldură.

În Franța, agenția meteorologică a plasat de luni, la prânz (10:00 GMT), un număr-record de 49 de departamente – jumătate din țară – sub alertă roșie de caniculă, nivelul maxim. Alte 40 de departamente se află sub alerte portocalii, scăpând de caniculă doar o parte din Occitania (sud) și din Alpi (est), a precizat Meteo-France.

În total, peste 90% din populația Franței va fi afectată. Au fost luate măsuri pentru a limita efectele nocive ale căldurii asupra muncitorilor, mai ales în construcții, precum și în unitățile de învățământ: 845 de școli și colegii vor fi închise luni, iar alte 1.800, dintr-un total de 60.000 de unități, vor încheia cursurile la începutul după-amiezii.

În Spania, serviciul meteorologic AEMET a avertizat, până miercuri, asupra unor temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, atât ziua, cât și noaptea, în cea mai mare parte a Peninsulei Iberice și în Baleare. Temperaturile vor scădea joi, însă căldura va rămâne intensă, a transmis AEMET într-un mesaj publicat duminică pe platforma X.

Condiții similare se înregistrează și în Portugalia, unde marți va fi cea mai călduroasă zi, potrivit agenției meteorologice portugheze, care a plasat trei regiuni din interiorul țării sub alertă portocalie, al doilea nivel ca gravitate.

„Căldură neplăcută și sufocantă”

Mai la nord, în Belgia, săptămâna aceasta ar putea fi „cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Belgia”, cu o temperatură medie de peste 27 de grade Celsius, potrivit lui David Dehenauw, responsabil de prognoze la institutul meteorologic IRM. Câteva trenuri de la orele de vârf au fost anulate luni și marți, a anunțat compania națională de căi ferate SNCB.

În Țările de Jos, temperaturile ar putea atinge 37 de grade Celsius până la finalul săptămânii, conform prognozelor locale. Pe întreg teritoriul țării este în vigoare un „cod galben”, din cauza unei „călduri neplăcute și sufocante”.

Temperaturi extreme sunt așteptate și în unele regiuni din centrul și sudul Angliei, precum și în Țara Galilor, la mijlocul săptămânii, a anunțat agenția meteorologică britanică, care a emis o alertă portocalie pentru miercuri și joi. Anglia se confruntă cu un val de căldură intensă și „fără precedent”, a avertizat dr. Akshay Deoras, specialist în științele atmosferei la Universitatea din Reading, atrăgând atenția asupra unor „repercusiuni generalizate asupra sănătății publice, infrastructurii și serviciilor esențiale”.

În Elveția, canicula va continua cel mai probabil până în weekendul următor, temperaturile urmând să crească ușor începând de marți și să atingă apogeul în a doua parte a săptămânii, potrivit MétéoSuisse. Aceeași tendință se observă și în Austria, unde valul de caniculă se va menține pe tot parcursul săptămânii, cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius în mare parte din țară, potrivit Serviciului Meteorologic Național.

În Balcani, temperaturi ridicate sunt prognozate în unele regiuni din Croația și Serbia în zilele următoare, când mercurul ar putea urca până la 35 de grade Celsius. În Macedonia de Nord se anunță, de luni, temperaturi de până la 38 de grade Celsius în anumite zone, la fel ca în Bosnia și Herțegovina.