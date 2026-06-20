Facebook și Instagram îți vor monitoriza de acum activitatea de pe alte site-uri pentru a-ți personaliza feed-ul

Meta a anunțat o serie de modificări privind utilizarea informațiilor pe care le primește de la alte companii și site-uri web, schimbări care vor influența modul în care sunt personalizate reclamele, conținutul din fluxul de știri și chiar răspunsurile generate de inteligența artificială.

Compania explică faptul că serviciile sale sunt folosite zilnic de aproximativ 3,5 miliarde de persoane, iar personalizarea experienței ajută utilizatorii să găsească mai rapid conținutul care îi interesează și permite menținerea gratuită a platformelor.

Mai multe informații vor fi folosite pentru personalizare

În prezent, Meta utilizează deja date primite de la alte afaceri și site-uri, precum jocurile accesate sau produsele cumpărate online, pentru a afișa reclame mai relevante.

Pe viitor, aceste informații nu vor mai fi folosite doar pentru publicitate. Ele vor contribui și la personalizarea conținutului afișat în Feed, precum și la răspunsurile oferite de instrumentele bazate pe inteligență artificială dezvoltate de companie.

De exemplu, dacă o persoană cumpără recent un cort dintr-un magazin online, este posibil să vadă ulterior mai multe videoclipuri și recomandări legate de camping și activități în aer liber.

Dispare una dintre setările de control

Meta a anunțat că va elimina opțiunea numită „Your Activity Off Meta Technologies”, care permitea utilizatorilor să deconecteze de la contul lor activitatea transmisă de alte companii.

Compania susține că această schimbare face parte dintr-un proces de simplificare a setărilor de confidențialitate, deoarece existau două opțiuni similare pentru gestionarea acelorași tipuri de informații.

În locul acesteia, Meta va extinde funcționalitatea setării „Activity From Other Businesses”, prin care utilizatorii vor putea decide dacă informațiile respective pot fi folosite pentru personalizarea experienței.

Utilizatorii vor putea alege

Noua versiune a setării le va permite utilizatorilor să controleze dacă datele provenite de la alte companii pot fi utilizate atât pentru reclame personalizate, cât și pentru alte tipuri de conținut.

Cei care acceptă utilizarea acestor informații vor primi recomandări și reclame mai adaptate intereselor lor. În schimb, cei care aleg să nu permită folosirea datelor nu vor beneficia de acest nivel suplimentar de personalizare.

Meta spune că nu colectează date noi

Compania subliniază că actualizarea nu presupune colectarea unor categorii suplimentare de informații. Este vorba doar despre extinderea modului în care sunt folosite datele pe care partenerii comerciali le transmit deja către Meta.

Noile modificări vor fi implementate în Statele Unite și în mai multe alte țări începând de luna viitoare, urmând ca ulterior să fie extinse și în alte regiuni ale lumii.