Hărți: ANM anunță cod galben de furtuni puternice în 12 județe. În jumătate de țară va fi caniculă

Temperaturile urcă la 33 de grade în București. Foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o atenționare de cod galben de caniculă, ploi și vijelii în mai multe regiuni ale țării. De asemenea, în București va fi vreme călduroasă, cu temperaturi care vor ajunge și la 33 de grade în următoarele zile.

Astfel, duminică temperaturile maxime vor atinge și 32 de grade. Temperaturi similare vor fi înregistrate și luni după-amiaza, iar de marți temperaturile vor atinge și 33 de grade.

De miercuri, „gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Astfel, cerul va fi variabil, însă după-amiaza vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale (se vor acumula 5...8, izolat peste 12 l/mp), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni” a precizat ANM.

Sursa: ANM

De asemenea, „în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, în vestul și centrul Transilvaniei, precum și în vestul și sud-vestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și

36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă și disconfort termic accentuat”.

Duminică și luni, în vestul țării, iar de marți și miercuri în restul țării „vor fi vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40...60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Sursa: ANM

Astfel, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”, a mai precizat ANM.

Sursa: ANM

În zonele de munte și din sudul Banatului, de luni vor fi ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii. „În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp”, conform Administrației de Meteorologie.