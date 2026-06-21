Elon Musk i-a prezis "moartea", dar racheta europeană Ariane revine în forță cu sprijinul unui alt miliardar american

Miercuri, Ariane a avut o lansare reușită, folosind cea mai puternică versiune de până acum pentru a transporta 36 de sateliți ai gigantului tehnologic. Foto: Getty Images

Racheta europeană emblematică de mare capacitate Ariane, a cărei dispariție a fost prezisă de Elon Musk în urmă cu aproximativ un deceniu, primește sprijin din partea unui alt miliardar american în încercarea sa de revenire.

Ariane, al cărei program datează din anii 1970, a fost un proiect aerospațial dominant în perioada sa de glorie. De la revenirea pe piață în urmă cu doi ani, transportă sateliți pentru Amazon, ajutând compania lui Jeff Bezos să își construiască constelația de internet prin sateliți Leo, potrivit FT.

Chiar dacă a crescut numărul lansărilor — realizând deja trei pentru Amazon în acest an — Ariane 6 a fost umbrită de SpaceX a lui Musk, care în această lună a atras 86 de miliarde de dolari într-o ofertă publică inițială record.

Miercuri, Ariane a avut o lansare reușită, folosind cea mai puternică versiune de până acum pentru a transporta 36 de sateliți ai gigantului tehnologic, demonstrând precizia și fiabilitatea rachetei. Compania speră ca acest zbor să atragă noi clienți și să îi consolideze reputația de opțiune europeană dezvoltată pe plan intern.

Printre scepticii pe care vrea să îi recâștige se numără guverne chiar din Europa, care finanțează programul Ariane prin Agenția Spațială Europeană, dar care au apelat și la rachetele SpaceX, mai ieftine uneori chiar la jumătate de preț.

SpaceX a câștigat teren suplimentar după ce întârzierile de producție ale Ariane 6 au lăsat Europa fără lansator timp de un an, forțând UE să plătească în 2023 companiei americane pentru a trimite în spațiu sistemul de navigație prin satelit Galileo.

„Există în Europa tendința de a apela uneori și la prietenii noștri americani”, a declarat recent Manuel Oesterschlink, șeful din Germania al ArianeGroup, într-o fabrică din Bremen unde sunt asamblate părțile superioare ale rachetelor. ArianeGroup este un joint venture între Airbus și Safran (Franța).

Ariane 6 a finalizat cu succes toate cele opt zboruri de la prima sa misiune din iulie 2024, după înlocuirea predecesorului său retras — o performanță pe care conducerea o subliniază, mai ales în condițiile în care racheta principală a SpaceX, Falcon 9, a efectuat doar patru zboruri în primii doi ani.

Luna trecută, o rachetă a companiei Blue Origin a lui Jeff Bezos a explodat în timpul testelor, transformându-se într-o minge de foc pe platforma de lansare.

Oesterschlink a spus că a primit „multe felicitări din partea oamenilor [din Berlin] care mi-au spus: e grozav că funcționează, vedem că ați livrat ceea ce ați promis”, după ce ArianeGroup a finalizat primul zbor pentru Amazon din acest an.

Totuși, comparațiile favorabile se opresc aici, întrucât Europa a rămas în urmă după ce Musk a transformat piața în 2010 prin rachete reutilizabile care au redus costurile și au permis lansări mult mai frecvente pentru SpaceX.

Falcon 9 a realizat 165 de misiuni orbitale anul trecut, iar compania lui Musk dezvoltă o rachetă și mai mare, destinată în viitor transportului de oameni pe Marte. Chiar și când va atinge capacitatea maximă peste aproximativ doi ani, Ariane 6 — bazată pe rachete de unică folosință — va viza cel mult 10 lansări anual.

Deși acest ritm este dublu față de versiunea anterioară și la jumătate din costul de producție, diferența față de SpaceX este atât de mare încât susținătorii programului afirmă că cele două modele nu pot fi comparate, Ariane 6 fiind concepută pentru o piață care între timp a evoluat mult peste estimările Europei.

„Ariane nu va putea atinge volumele lui Musk, așa că misiunea este să obținem contracte importante și de mare valoare, precum cel cu Amazon”, a spus un fost executiv apropiat programului european, care a rememorat și o întâlnire cu Musk în urmă cu un deceniu, când acesta l-a întâmpinat cu o glumă: „Sunteți omul Ariane? Sunteți terminat.”

Musk a vizat în mod public Ariane 5 în trecut, avertizând că SpaceX o va face depășită, iar în 2024 a criticat și noua versiune, susținând că o rachetă nereutilizabilă nu poate fi competitivă.

Comentariul lui Musk a devenit și mai relevant pe măsură ce SpaceX a dominat piața constelațiilor din orbita joasă a Pământului — formate din sute de sateliți mici — un segment aflat în plină expansiune. În același timp, alternativele de orbită mai înaltă, pe care Ariane le deservea tradițional, au pierdut teren.

„Europa nu a anticipat trecerea către sateliții de orbită joasă” și nici nu a rezolvat „problema reutilizabilității și, implicit, a reducerii costurilor”, a declarat Christophe Pouchoy, manager de fond la La Financière de l’Échiquier.

Acesta estimează costul lansării unei rachete Ariane 6 la aproximativ 5.000 de dolari pe kilogram, comparativ cu circa 2.400 de dolari pentru Falcon 9. Deși prețurile finale variază în funcție de misiune, analiștii spun că SpaceX rămâne, în general, mai competitivă.

Susținătorii Ariane argumentează însă că programul este esențial pentru ambițiile spațiale ale Europei, inclusiv pentru construirea de constelații proprii de sateliți pentru supraveghere, uz militar sau comunicații rapide.

Competiția intensă dintre SUA și China, precum și războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, au determinat oficialii europeni să reducă dependența de furnizori externi.

„Primul pilon al modelului nostru este ca, indiferent ce se întâmplă în lume, europenii să poată lansa sateliții de care au nevoie — fie ei militari sau sensibili — fără a depinde de nimeni”, a declarat David Cavaillolès, directorul general al Arianespace.

Ariane 6 mizează pe aproximativ trei lansări pe an pentru programe finanțate de UE, de la observarea Pământului la sateliți meteorologici. Este probabil să fie și lansatorul ales pentru constelația de comunicații criptate IRIS, susținută de Comisia Europeană și planificată pentru 2030, destinată instituțiilor UE.

Totuși, persoane apropiate programului recunosc că rămâne dificil de convins unele state, inclusiv Germania, să nu aleagă SpaceX pentru propriile constelații planificate.

Între timp, în Europa apar și start-upuri care dezvoltă rachete reutilizabile pentru a concura atât cu Ariane, cât și cu SpaceX. Grupul lucrează la propriul lansator reutilizabil — MaiaSpace — cu primul zbor planificat pentru anul viitor.

Cavaillolès spune că producătorul de rachete analizează posibilitatea de a depăși 10 lansări pe an în viitor, pe măsură ce își extinde contractele comerciale. Agenția Spațială Europeană a anunțat recent că evaluează capacitatea Ariane de a ajunge la 20 de lansări și chiar posibilitatea de a transporta astronauți pe orbită.