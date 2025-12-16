Racheta Ariane 6, "made in Romania". Cine sunt românii din spatele celui mai mare proiect aerospațial european

România a contribuit cu 0,3% la programul de dezvoltare Ariane 6. FOTO: ESA

Agenția Spațială Europeană (ESA) a prezentat o listă cu companiile private din România care contribuie activ la proiectul Ariane 6, cea mai puternică rachetă europeană construită vreodată. Multe dintre componentele cruciale ale proiectului european provin de la companii din România.

De la tehnologii care vizează motorul principal, Vulcain-2.1, până la elemente pentru cablajul electric al rachetei, companiile românești sunt implicate masiv în acest program, așa cum a remarcat pe Facebook astrofizicianul Claudiu Tănăselia, care a subliniat că deși toate statele membre și-au mărit contribuția la ESA, România a scăzut-o.

În calitate de stat participant, România a contribuit cu 0,3% la programul de dezvoltare Ariane 6 până la zborul inaugural. Nicio companie din România nu furnizează un produs finit utilizat pe Ariane 6, dar multe companii contribuie cu elemente ca subcontractanți, oferind baza solidă pentru ca Ariane 6 să se înalțe în mod fiabil. Peste 600 de furnizori furnizează piesele pentru a construi cea mai mare rachetă din Europa, Ariane 6.

“Literalmente rocket science, de la firme de care probabil 90% dintre noi nu am auzit vreodată (eu recunosc că e prima dată când aflu despre Gonzales Mecanica de Precizie, aș fi ținut minte un astfel de nume dacă l-aș fi întâlnit în trecut)”.

Gonzales Mecanica de Precizie (Prahova) a realizat platforma mobilă de unde se montează conurile protectoare ale încărcăturii utile.

Compania ICPE (București) a furnizat componente pentru motorul Vulcain-2.1. Pe site-ul ESA se precizează că ICPE Electric Motors furnizează motoare cu cuplu mic care ajută la mișcarea motorului principal Vulcain 2.1 al navei Ariane 6, la direcționarea tracțiunii acestuia și la menținerea navei Ariane 6 în direcția corectă în timp ce se îndreaptă spre cer.

Sonovision (Iași) a furnizat elemente pentru cablajul electric al rachetei. Aceste cabluri de testare lungi și complexe, construite la comandă, formează coloana vertebrală a procesului de verificare la sol, permițând inginerilor să simuleze condițiile de zbor, să valideze continuitatea electrică și să asigure o comunicare perfectă între componentele rachetei.

FOTO: ESA

O companie din Cluj furnizează piese pentru principalii producători de aeronave

Sonaca (Cluj) a livrat diverese componente esențiale pentru Ariane 6. Situată în Cluj, Sonaca România are 210 angajați în sectorul aerospațial. Compania joacă un rol cheie în furnizarea de piese pentru principalii producători de aeronave și contribuie la programul Ariane 6. Pentru această rachetă, Sonaca România produce două tipuri principale de componente.

Primele sunt capace compozite care servesc drept capace de protecție pentru senzorii de pe rachetă. Aproximativ treizeci de piese din fibră de carbon sunt fabricate la fabrica lor din România.

Al doilea tip sunt ansamblurile BACO L-Square și Upper Cover. Aceste ansambluri includ componente din aluminiu care sunt întinse și prelucrate în Belgia, la sediul central al Sonaca, înainte de a fi asamblate în România.

Firmele românești furnizează 0.3% din Ariane 6

TTTech (București) asigură firmware-ul pentru chipurile din Ariane 6 și validarea acestora. Cipurile de rețea pentru Ariane 6 sunt furnizate de firma austriacă TTTech. Dezvoltarea sa are loc, de asemenea, în capitala României, București, unde TTTech Development România este specializată în dezvoltarea, validarea și verificarea cipurilor. Pentru Ariane 6, a fost implicată în firmware-ul cipului și a sprijinit validarea și verificarea.

Emsil Techtrans (Cluj-Napoca) a contribuit la platforma folosită pentru montarea celor două boostere auxiliare. La sol, Emsil Techtrans este o afacere de familie care a lucrat la platforma de aliniere pentru instalația de finisare a boosterelor, cunoscută sub numele de docul EFF. Acest doc este utilizat pentru operațiunile de ridicare și orientare a boosterelor Ariane 6 și face parte din clădirea instalației de finisare ESR (EFF) din Kourou, Guyana Franceză.

Aerostar (Bacău) furnizează pentru Arianegroup componente necesare în toate cele trei trepte ale rachetei Ariane 6. Compania românească Aerostar activează din 1953, furnizând componente, servicii de întreținere și asistență la sol în sectorul aeronautic. Aerostar a furnizat piese și ansambluri pentru cadrele de propulsie ale motoarelor Ariane 5 pe parcursul operațiunilor sale de un deceniu.

Acum, Aerostar furnizează componente pentru toate cele trei etape ale rachetei Ariane 6, livrându-le antreprenorului principal ArianeGroup pentru integrare ulterioară, construind racheta.

“Doar 0.3% din Ariane 6 este produs în România. Să ne imaginăm ce ar fi însemnat pentru industria românească dacă, în loc de 0.3%, am fi contribuit cu, să zicem, 0.6%”, a mai spus Claudiu Tănăselia.

Amintim că racheta europeană Ariane 6 a fost lansată cu succes în zborul inaugural, în iulie 2024, de la baza spaţială franceză Kourou din Guyana Franceză.