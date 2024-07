VIDEO Racheta europeană Ariane 6 a fost lansată cu succes: „O zi istorică pentru ESA și pentru Europa”

Racheta europeană Ariane 6 a fost lansată în zborul inaugural, marţi, de la baza spaţială franceză Kourou din Guyana Franceză.

Această rachetă are sarcina de a asigura accesul autonom al ţărilor europene în spaţiu.

Cu o întârziere de 1 oră din cauza unei probleme „minore”, rezolvată în cursul dimineţii, racheta de 56 de metri înălţime şi 540 de tone s-a desprins de sol la ora locală 16:00 (19:00 GMT) cu ajutorul celor două propulsoare auxiliare şi a motorului Vulcain de pe treapta principală.

Zborul său inaugural este programat să dureze 2 ore, 51 de minute şi 40 de secunde.

