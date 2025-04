Crin Antonescu e sigur că intră în turul doi al alegerilor prezidențiale: „Nimeni nu se poate considera calificat în afară de mine”

Întrebat care ar fi candidatul cu care i-ar fi cel mai lejer în turul doi şi care ar fi cel mai spinos, Antonescu a răspuns că nu are nici preferinţe şi nici evaluări. Foto: Hepta

Crin Antonescu, candidatul la prezidențiale ale Coaliției PSD-PNL-UDMR, a spus, sâmbătă, că în afară de el nimeni nu se poate considera „calificat” să intre în turul al doilea al scrutinului. În opinia candidatului la prezidențiale nici măcar George Simion nu poate avea această certitudine, în ciuda tuturor sondajelor de până acum care îl arată pe primul loc în preferințele alegătorilor.

„Eu cred că ipotezele sunt deschise, nimeni nu se poate considera calificat în turul doi sau foarte favorit să intre în turul doi, evident, în afară de mine”, a spus Antonescu, la o conferinţă de presă la Craiova.

Întrebat care ar fi candidatul cu care i-ar fi cel mai lejer în turul doi şi care ar fi cel mai spinos, Antonescu a răspuns că nu are nici preferinţe şi nici evaluări.



„Orice candidat în turul doi este un candidat redutabil, pentru că are în spatele lui milioane de voturi, un milion şi ceva, două milioane, vom vedea cum va fi distribuţia voturilor. Şi oricine are un număr mare de voturi din partea cetăţenilor români în spate este un candidat redutabil”, a răspuns Antonescu.

În ce-l privește pe George Simion Crin Antonescu a spus că nu este „deloc sigur” că președintele AUR va intra în turul doi în ciuda sondajelor.

„George Simion este pe prima poziţie în acest moment şi în sondajele noastre, dar nu sunt deloc sigur că George Simion va intra în turul doi. Sunt sigur că voi intra eu în turul doi”, a spus candidatul Coaliției.

Candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a organizat sâmbătă primul miting din campania electorală, la Craiova. Alături de el au fost liderii PSD Marcel Ciolacu și Lila Olguța Vasilescu, dar și președintele interimar al PNL Cătălin Predoiu.