Primul miting din campania electorală, organizat de coaliție la Craiova. Crin Antonescu: Dușmanul meu sunt sărăcia, boala

Candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a organizat primul miting din campania electorală, la Craiova. Foto: Captură Video

Candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a organizat primul miting din campania electorală, la Craiova. Premierul Marcel Ciolacu, Cătălin Predoiu şi Olguţa Vasilescu au fost şi ei prezenţi pentru a-l susţine pe Crin Antonescu.

"Avem nevoie de un președinte, nu de un lider de stradă. Nu avem nevoie de un președinte, șef de galerie. Cu toate că cu toții iubim galeriile, mai ales galeria Craiovei, nu ne permitem președinți izolați, nu ne permitem președinți care să răspundă în fața altor capitale decât cea a București. Avem, de fapt, nevoie de un președinte care să unească interesele românilor. Nu avem nevoie de un președinte care să își vadă de interesele proprii. Am pierdut prea mult timp", a spus Marcel Ciolacu la Craiova.

Crin Antonescu a catalogat alegerile prezidenţiale drept un război, însă duşmanii fiind sărăcia, boala şi nepăsarea.

"Dragii mei, dragii mei, premierul vorbea despre o armată și mulțumesc și primului ministru Ciolacu. Încă o dată, ca unui prieten și ca unui om cu care am de gând să lucrez în continuare pentru a face lucruri bune în continuare în România. Mulțumesc, Marcel, El vorbea. El vorbea despre o armată și într-un fel, este un război, o campanie electorală și tot ceea ce am de gând și avem de gând să facem împreună după aceea este un război, dar nu e un război cum îl înțeleg unii. Dușmanul meu nu e Simion, nu e Nicușor, nu e Ponta. Dușmanul meu sunt sărăcia, sunt boala, sunt nepăsarea, sunt suferința atâtor oameni care încă în România mai sunt săraci, mai sunt marginali, mai suferă de nepăsarea unora, autorităților, de oameni care simt că nu există cineva suficient de puternic să-i apere, să le dea o șansă să-i reprezinte", a spus Antonescu.

› Vezi galeria foto ‹

"Am spus mereu că în faţa mea ca preşedinte, dacă voi primi votul românilor, stau multe lucruri importante pe care ni le dorim toţi şi care nu sunt uşor de făcut. Cine vine şi spune că va putea face ceva singur pentru România, vă minte. Nimeni nu poate face nimic singur pentru România. Cine vine şi spune că are soluţii magice, că schimbă el guverne şi parlamente, că face totul peste noapte, vă minte. În România cel care va fi ales preşedinte va trebui să apere, să schimbe lucruri, dar toate acestea le facem înpreună. Pentru că cel mai mare duşman al nostru este dezbinarea. Ne duşmănim, ne insultă, Nu mai putem continua aşa. Vă chem la înţelegere şi unire, numai uniţi putem ridica această ţară", a afirmat Antonescu.

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale a mai subliniat că democraţia înseamnă şi pluralism, iar pluralism înseamnă mai multe partide politice.

"Democraţia înseamnă pluralism, pluralism înseamnă mai multe partide, partide care se luptă între ele în jocul democratic. dar sunt momente în care trebuie să înţelegem că marile obiective naţionale pot fi atinse doar împreună şi marea misiune şi marea obligaţie a preşedintele este ca el să fie preşedinte pentru toţi românii din România şi pentru cei care sunt în întreaga lume. Să nu uităm, nu doar în campanii electorale, nu doar pentru voturi, cu pentru construcţia şi reconstrucţia acestei ţări, milioanele de români, care nu sunt alţii decât fraţii, copiii sau părinţii noştri din diaspora muncesc din greu, trimit bani aici, la rudele lor, si au sufletul aici, ei trebuie să fie reprezentaţi şi sprijiniţi cu numele de român, acolo unde sunt", a spus Crin Antonescu.

Acesta a subliniat că, prima condiţie pentru a fi preşedinte este demnitatea.

"Prima condiție a unui președinte care vrea să reprezinte România este să fie demn, să fie demn ca politician, ca om, ca reprezentant al tuturor acestor milioane de oameni care nu pot vorbi în numele României, el trebuie să vorbească în numele tuturor. O voi face. Imediat! Vreau să ridicăm România, să ne ridicăm la aspirațiile noastre, la ambițiile noastre, la dreptul pe care îl considerăm că-l avem, la imagine și la demnitate în fața lumii. Pentru asta trebuie să avem noi între noi mai multă ordine, și o vom face, mai mult respect și îl vom da și îl vom avea și mai multă încredere în noi", a subliniat Antonescu.

Predoiu: Crin Antonescu - singurul candidat care a coborât cinstit direct în arenă în faţa românilor

Preşedintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, îl consideră pe Crin Antonescu singurul candidat la prezidenţiale "direct, fără ascunzişuri, corect şi loial" şi afirmă că Nicuşor Dan a văzut în postul de la primar al Capitalei "doar o gară de unde să fie preluat şi condus la Cotroceni", scrie Agerpres.



"În Bucureşti avem un primar general care a văzut în postul de la primărie doar o gară de unde să fie preluat şi condus la Cotroceni, purtat spre destinaţie nu de rezultate şi de muncă, nici măcar de prezenţă la locul de muncă, ci de un fel de covor fermecat ţesut din fire nevăzute, dar binecunoscute, un covor fermecat pe care se mai înghesuie doi închipuiţi, care au tocit bulevarde străine pentru a fi paraşutaţi la Cotroceni, motiv pentru care se va rupe covorul sub toţi trei şi vor cădea în irelevanţă politică", a spus Predoiu, sâmbătă, la mitingul electoral organizat la Craiova pentru susţinerea candidatului alianţei "România, Înainte", Crin Antonescu.



Liderul liberal susţine că singurul candidat care "a coborât cinstit, direct în arenă în faţa românilor fără să facă în prealabil un tur de capitale străine" este Crin Antonescu, punctând că acesta, "deşi nu se bate cu pumnul în piept ca ceilalţi că-i suveranist", a cerut direct încrederea poporului.



"Crin Antonescu nu are interdicţii să calce în alte ţări, nu a fost vreodată admirator al modelului chinez, pentru că apoi să se descopere pro-american, nu a declarat vreodată că lumea s-a săturat de preşedintele Trump pentru ca apoi să-şi pună şapcă roşie, nu a fost niciodată membru PSD pentru ca apoi să renunţe dispreţuitor la PSD, să revină în PSD şi din nou să renunţe oportunist la PSD. Crin Antonescu a fost întotdeauna egal cu sine însuşi", a declarat Predoiu.



Cătălin Predoiu a mai spus că Antonescu a fost loial PSD, PNL şi "respectuos şi corect cu minorităţile".



"Crin Antonescu şi-a ţinut cuvântul în alianţe şi a fost mereu corect cu aliaţii. Un astfel de preşedinte va fi Crin Antonescu: direct, fără ascunzişuri, corect şi loial faţă de parteneri faţă de cetăţeni. Este un partener statornic pe care cetăţenii se pot baza că nu abandonează mandatul, pe care partenerii externi şi aliaţii strategici ai României se pot baza că nu îşi va schimba preferinţele şi opţiunile la fiecare patru ani, în funcţie de conjuncturi", a arătat Predoiu.



Potrivit acestuia, Antonescu va beneficia, în calitate de preşedinte, de un parteneriat cu coaliţia PSD, PNL, UDMR şi minorităţile naţionale.



"Această coaliţie este deocamdată şi va fi şi în următorii ani singura construcţie politică ce este capabilă să realizeze un program şi să gestioneze România, să fie un partener viabil pentru aliaţii noştri externi. Împreună cu coaliţia, în frunte cu Crin Antonescu vom ţine România sigură, alături de partenerii SUA, NATO şi UE", a mai spus Predoiu.

Ciolacu: Crin Antonescu este singurul candidat care are un proiect concret

Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, susţine că singurul candidat la preşedinţia României care vorbeşte despre un proiect concret, despre o direcţie de ţară şi are în agenda sa bunăstarea românilor, "nu războaie doctrinare", este Crin Antonescu, scrie Agerpres.



"În acest moment vă spun cu toată convingerea că singurul om care are cu adevărat un profil de preşedinte este Crin Antonescu. Este singurul candidat care vrea ordine şi nu haos în România. Este singurul care vrea să construiască şi să nu dezbine, e singurul care are pe agenda bunăstarea românilor şi nu războaie doctrinare. Doctrina comună este România. Asta este doctrina lui Crin Antonescu. Ceilalţi candidaţi vin şi nu propun nimic. Au o singură prioritate, să schimbe Guvernul", a declarat Ciolacu, sâmbătă, la Craiova, la un miting electoral.



Acesta le-a cerut membrilor PSD şi PNL din Oltenia prezenţi la miting să se unească în jurul lui Crin Antonescu, "singurul candidat care vorbeşte despre un proiect concret pentru România, despre o direcţie clară şi despre un efort comun comun".



Pe de altă parte, Marcel Ciolacu a punctat că aleşii locali ai celor două partide au înţeles rostul lor şi votul românilor.



"Domnul Nicuşor Dan a înţeles din votul bucureştenilor că trebuie să găsească prin votul lor o cale de a obţine alte funcţii, uitând să-şi facă treaba alături de cei şase primari de sector şi uitând, de fapt, de votul pe care la primit. Dragi colegi, despre asta este vorba şi în aceste alegeri", a adăugat liderul PSD.