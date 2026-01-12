Șocul revenirii la muncă după sărbători: ce este post-holiday blues și cât durează

Această stare este cunoscută sub numele de post-holiday blues. Sursa foto: Getty Images

Prima zi de lucru din noul an vine pentru mulți români cu oboseală accentuată, lipsă de concentrare și o stare generală de apatie. Trezitul devreme, traficul aglomerat și volumul mare de muncă par să fi venit prea repede după pauza de iarnă. Psihologul Adina Moraru ne spune ce să facem ca să fim totuși productivi.

„Este normal și este firesc. De sărbători, creierul se adaptează la un mediu care favorizează secreția de oxitocină și dopamină, adică o stare de conectare, relaxare și plăcere. Când revenim brusc la structură, responsabilități și roluri, creierul are nevoie de o perioadă de readaptare”, a explicat psihologul.

Această stare este cunoscută sub numele de post-holiday blues și, potrivit specialiștilor, nu ar trebui să dureze mai mult de câteva zile. „Aș spune că undeva între 3 și 10 zile avem capacitatea de a ne adapta treptat la viața de zi cu zi și la obligații. Nu vorbim de săptămâni întregi”, precizează psihologul.

Post-holiday blues apare din cauza contrastului puternic dintre perioada de relaxare și revenirea bruscă la ritmul alert al vieții cotidiene. „Această stare vine dintr-o relaxare bruscă, dintr-o perioadă în care ne eliberăm de presiune și ne oferim mai multă odihnă. Corpul și creierul trebuie să iasă din această microstare de relaxare, iar tranziția este resimțită ca un șoc”, mai spune Adina Moraru.

Pentru a face revenirea mai ușoară, specialistul recomandă o reintrare graduală în ritm.„Creierul uman nu iubește rutina, ci predictibilitatea. Avem nevoie să revenim la ritmul de viață în proporție de aproximativ 60%. Este important să nu dăm totul din prima și să acceptăm că nu trebuie să fim perfecți din prima zi sau din prima săptămână”, subliniază psihologul.

De asemenea, este esențial să combinăm responsabilitățile cu activități care ne aduc bucurie.

„Aș îndrăzni să o numesc o perioadă de sevraj de bucurie. Nu mai avem recompensa relaxării și a libertății, iar oamenii suferă mai degrabă după această libertate decât după lipsa responsabilităților”, explică specialistul.