Prevenția cancerului începe din farfurie. Ce recomandă medicii să mâncăm zilnic. "Putem începe de astăzi"

Farfurie cu alimente sănătoase. foto: pexels.com/Ella Olsson

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește decesele din cauze prevenibile și tratabile și, în același timp, înregistrează cea mai scăzută rată de prevenție. Datele apar în cel mai recent raport privind starea de sănătate în UE și conturează o realitate dură, dar care poate fi schimbată, spun specialiștii.

Oncologul Dragoș Median atrage atenția, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, că prevenția începe cu gesturi simple, care țin de stilul de viață și care pot fi adoptate „chiar de azi”.

„Ar putea să bea apă în loc de sucuri, să mănânce mai multe fructe, legume și fibre și mai puțină mâncare procesată, bogată în glucide. Ar putea să facă mai multă mișcare, să renunțe măcar la prima țigară din zi sau să reducă consumul excesiv de alcool”, explică medicul.

Potrivit acestuia, nu este vorba despre schimbări radicale, ci despre ajustări care, în timp, pot reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire. „Nu sunt lucruri foarte greu de făcut, dar ne schimbă stilul de viață și perspectivele din punct de vedere oncologic”, a mai spus medicul.

Starea de bine psihică joacă, la rândul ei, un rol important. Deși nu există studii care să demonstreze direct că gândirea pozitivă previne cancerul, medicul spune că aceasta ajută la adoptarea unor comportamente sănătoase. „Un om care gândește pozitiv pune mai ușor în practică aceste schimbări. În plus, suportul social este esențial. Datele epidemiologice arată că pacienții oncologici care au sprijinul familiei și al prietenilor trăiesc mai mult decât cei care sunt singuri”, explică el.

În ceea ce privește alimentația, oncologul avertizează că nu există „alimente-minune” care să prevină cancerul, dar principiile generale fac diferența. „Mai puțin zahăr înseamnă un risc mai mic de obezitate, iar obezitatea este un factor de risc pentru cancer. Mâncarea mai puțin procesată conține mai puține substanțe care atacă mucoasa tubului digestiv. Fructele au efect antioxidant, iar fibrele reduc timpul de contact dintre alimente și mucoasa intestinală”, a mai adăugat specialistul.

Un alt pilon esențial al prevenirii este screeningul, care poate salva vieți prin depistarea timpurie a bolii. „Screeningul înseamnă să verifici anumite lucruri fără să ai simptome. Mamografia pentru cancerul de sân, testarea HPV și Babeș-Papanicolau pentru cancerul de col uterin sau colonoscopia după 50 de ani pot depista cancere perfect vindecabile”, a mai spus acesta.

Medicul subliniază și importanța vaccinării și a tratării unor infecții aparent banale. „Vaccinarea anti-HPV este o adevărată revoluție, pentru că nu doar descoperă precoce, ci previne mai multe tipuri de cancer. De asemenea, tratarea infecției cu Helicobacter pylori reduce riscul de cancer gastric”, explică el.