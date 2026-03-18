Ce se întâmplă cu inima noastră când avem diabet. Medic: "O boală care efectiv mănâncă arterele"

Diabetul este una dintre cele mai periculoase afecțiuni cronice, tocmai pentru că evoluează în liniște, fără simptome evidente. Medicii atrag atenția că, de cele mai multe ori, boala este descoperită abia în momentul apariției complicațiilor severe, precum infarctul sau accidentul vascular cerebral.

Pentru a combate această problemă, Asociația Caravana cu Medici derulează o campanie națională de screening și educație, menită să aducă prevenția mai aproape de pacienții din mediul rural.

Cardiologul Alexandru Covaciu explică impactul devastator pe care diabetul netratat îl are asupra organismului, în special asupra inimii și vaselor de sânge. „Din păcate, diabetul, în timp, afectează foarte multe părți din corp. Pe lângă nervi și rinichi, ajunge să afecteze și vasele. Le spun pacienților mei să se gândească la diabet ca la o boală care efectiv le mănâncă arterele”, a declarat medicul.

Acesta susține că, în cazul pacienților cu diabet nediagnosticat sau necontrolat, arterele ajung într-o stare avansată de degradare. „Când facem coronarografii, vedem că arterele sunt pline de calciu și foarte îngustate. Așa apar infarctul sau accidentul vascular cerebral. În plus, sunt afectate și arterele de la nivelul picioarelor, ceea ce poate duce la amputații”, a explicat cardiologul.

Chiar dacă boala evoluează lent, organismul transmite unele semne care ar trebui să trimită pacientul la medic. „Corpul te anunță din timp. Vorbim de oboseală accentuată, palpitații, dureri la nivelul mușchilor picioarelor sau răni care se vindecă greu. Acestea sunt semnale că trebuie să mergi la un specialist, măcar la medicul de familie”, a mai precizat medicul.

Medicul insistă asupra importanței analizelor periodice, mai ales după vârsta de 30 de ani. „Rog pacienții să le spună și rudelor: mergeți la medic și faceți-vă analizele. După 30 de ani, acestea ar trebui făcute anual. Dacă există o boală cronică, controalele trebuie realizate la fiecare șase luni”, a spus acesta.

De asemenea, tensiunea arterială trebuie monitorizată constant: „Înainte de 30 de ani, o dată la trei ani, iar după 30 de ani, anual.”

Diabetul nu afectează doar glicemia, ci și întregul echilibru metabolic al organismului. „Hiperglicemia afectează direct arterele, iar pacientul diabetic are, de regulă, și probleme cu reglarea grăsimilor din corp. Dacă controlăm diabetul și hipertensiunea, putem amâna foarte mult apariția complicațiilor grave”, a explicat cardiologul.

Screening pentru mii de români

Prin campania desfășurată la nivel național, medicii își propun să ajungă la peste 10.000 de persoane. „Se va face screening pentru diabet și colesterol. Este foarte important ca pacienții diagnosticați să fie integrați în programul național de diabet, pentru a putea fi tratați și monitorizați corect”, a mai spus Alexandru Covaciu.

Specialiștii atrag atenția că persoanele cu diabet au un risc semnificativ mai mare de boli cardiovasculare, mai ales atunci când afecțiunea este asociată cu hipertensiune arterială și colesterol crescut.