România, pe primul loc în UE la cancerul de col uterin. Specialiștii se reunesc la Forumul Național de Gineco-Oncologie

2 minute de citit Publicat la 12:05 10 Iun 2026 Modificat la 12:06 10 Iun 2026

Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită și tratată eficient dacă este descoperită la timp. Foto: Getty Images

România continuă să înregistreze cea mai mare incidență și mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană, în condițiile în care rata vaccinării anti-HPV și participarea la programele de screening rămân mult sub țintele recomandate la nivel european.

Potrivit datelor disponibile, în România se înregistrează 36 de cazuri de cancer de col uterin la 100.000 de femei, comparativ cu media europeană de 11,7 cazuri la 100.000 de femei. În fiecare zi, aproximativ 9-10 femei primesc acest diagnostic, iar alte 5 își pierd viața din cauza bolii.

În acest context, în perioada 11-13 iunie, la București, va avea loc cea de-a IX-a ediție a Forumului Național de Gineco-Oncologie, organizat de Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică. Evenimentul va reuni medici obstetricieni-ginecologi, oncologi, anatomopatologi și medici rezidenți, care vor avea ocazia să afle cele mai recente informații privind diagnosticul și tratamentul cancerelor ginecologice.

Coordonatorul științific al forumului, prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, spune că principalul obiectiv al întâlnirii este îmbunătățirea îngrijirii pacientelor prin adoptarea celor mai noi practici medicale.

„Obiectivele declarate ale Forumului Național de Ginecologie Oncologică au fost întotdeauna cele de a sprijini specialitatea în forma ei cea mai bună, ca să putem ajuta într-adevăr pacientele noastre. Este foarte important să vedem exact cu ce am progresat de la ediția precedentă”, a declarat profesorul Achimaș-Cadariu.

Printre temele abordate se vor regăsi progresele în chirurgia minim invazivă, radioterapia modernă și noile tratamente sistemice, toate contribuind la creșterea șanselor de supraviețuire ale pacientelor.

„Vom vedea progresele reale în zona chirurgicală, unde chirurgia minim invazivă se impune tot mai mult, atât în chirurgia sânului, cât și în chirurgia micului bazin, noile progrese în radioterapie, precum și noile tratamente sistemice, toate concurând la o îmbunătățire semnificativă a supraviețuirii pacientelor noastre”, a explicat specialistul.

Agenda forumului va include și sesiuni dedicate politicilor de sănătate, screeningului pentru cancerul de sân și utilizării inteligenței artificiale în ginecologia oncologică.

Referindu-se la situația alarmantă a cancerului de col uterin în România, profesorul Achimaș-Cadariu consideră că principalele cauze sunt lipsa vaccinării și accesul insuficient la screening.

„Ne lipsește vaccinarea și screening-ul. Avem modele de succes și am putea îmbunătăți mult situația incidenței, dar și a mortalității, fiindcă trebuie spus că vorbim de o mortalitate extrem de mare, total evitabilă”, a subliniat acesta.

Datele arată că acoperirea vaccinală anti-HPV în România este de aproximativ 23% la grupa de vârstă recomandată, mult sub media europeană și departe de ținta de 90% stabilită de Organizația Mondială a Sănătății și de Uniunea Europeană. În plus, rata screeningului organizat este estimată la doar 6%, iar România nu dispune încă de un program național complet organizat, cu invitație și rechemare a pacientelor.

Specialistul atrage atenția că succesul programelor de prevenție depinde în mare măsură de informarea populației.

„Toate campaniile care au avut succes în țările unde această boală aproape a dispărut au investit la fel de mult în informare ca și în vaccinare. Pentru un euro investit în vaccin, un euro a fost investit în informare”, a precizat prof. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu.

În ceea ce privește vaccinarea anti-HPV, medicul recomandă administrarea acesteia la vârste cât mai mici.

„Intervalul optim de vaccinare este între 12 și 14 ani. Dacă vaccinarea începe la această vârstă, sunt necesare doar două doze. Vaccinarea poate fi făcută până la urmă la orice vârstă, însă atunci sunt necesare trei doze”, a explicat coordonatorul științific al Forumului Național de Gineco-Oncologie.

Specialiștii speră ca dezbaterile și schimbul de experiență din cadrul forumului să contribuie la îmbunătățirea prevenției, diagnosticului și tratamentului cancerelor ginecologice în România, cu impact direct asupra supraviețuirii pacientelor.