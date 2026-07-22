Fericirea în relație la 50 de ani prezice mai bine starea sănătății la 80 de ani decât nivelul colesterolului, arată decenii de studiu

Un cuplu de seniori se bucură de plimbare, într-un parc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cel mai puternic indicator al unei vieți lungi nu este genetica sau exercițiul fizic, ci faptul că o persoană este mulțumită de relația cu partenerul său sau cu cei mai apropiați prieteni. Satisfacția în relație la 50 de ani a prezis starea de sănătate fizică la 80 de ani mai bine decât colesterolul, arată un studiu Harvard desfășurat pe parcursul mai multor decenii.

Descoperirea este ușor de enunțat și greu de uitat. Atunci când cercetătorii din cadrul Harvard Study of Adult Development au analizat toate informațiile disponibile despre participanți la vârsta de 50 de ani, factorul care a prezis cel mai bine starea de sănătate fizică trei decenii mai târziu nu a fost nivelul colesterolului la vârsta mijlocie. A fost gradul de satisfacție pe care oamenii îl aveau în relațiile lor apropiate, potrivit Space Daily.

Robert Waldinger, al patrulea și actualul director al studiului și psihiatru la Massachusetts General Hospital, a explicat simplu acest lucru în discursul său TED din 2015, rezumat ulterior și de Harvard Gazette cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la începutul studiului: persoanele care erau cele mai satisfăcute de relațiile lor la 50 de ani erau cele mai sănătoase la 80 de ani.

Tiparul s-a menținut în ambele grupuri urmărite de cercetare - bărbații de la Harvard și bărbații din Boston - în ciuda diferențelor majore dintre condițiile lor inițiale.

Este important de precizat că această concluzie reprezintă interpretarea unui studiu de lungă durată, nu un consens definitiv construit din numeroase cercetări independente. Rezultatul aparține acestui set de date și nu este o regulă universală aplicabilă tuturor oamenilor.

Ce a măsurat studiul

Harvard Study of Adult Development a început în 1938. Cercetarea a urmărit 268 de studenți de la Harvard, a adăugat în anii 1970 încă 456 de bărbați din zonele urbane defavorizate ale orașului Boston, iar ulterior a inclus soțiile participanților și, în cele din urmă, copiii acestora.

George Vaillant a coordonat studiul timp de mai multe decenii înainte ca Robert Waldinger să preia conducerea. Puține cercetări despre viața adultă au avut o durată atât de mare și au colectat atât de multe informații.

Comparația cu colesterolul trebuie înțeleasă cu precizie, deoarece tocmai această precizie îi dă forța. Este vorba despre capacitatea unui singur indicator — satisfacția în relații la 50 de ani — de a anticipa, în cadrul acestui grup de participanți, un anumit rezultat: sănătatea fizică la 80 de ani, pe o perioadă de aproximativ trei decenii.

Formulată astfel, concluzia rămâne interesantă, dar devine și mai clară.

Ceea ce a făcut ca această descoperire să atragă atenția a fost faptul că a contrazis așteptările obișnuite. Întrebați ce îi va menține sănătoși la bătrânețe, oamenii tind să menționeze mai întâi banii și succesul profesional. În acest caz, indicatorul care a avut cea mai mare putere predictivă a fost satisfacția în relațiile apropiate.

Afirmațiile care sunt adesea amestecate cu rezultatul studiului

Descoperirea este rareori prezentată singură.

În relatările populare, relațiile la 50 de ani sunt descrise ca fiind mai importante nu doar decât colesterolul, ci și decât veniturile sau genetica, iar uneori se afirmă că acestea mențin și funcțiile cognitive la bătrânețe.

Ambele idei au o anumită bază în studiul Harvard, dar trebuie separate de rezultatul specific privind colesterolul.

Comparațiile cu veniturile, coeficientul de inteligență și genele provin din concluziile generale ale cercetării, unde Harvard Gazette a subliniat că relațiile apropiate sunt predictori mai buni ai unei vieți lungi și fericite decât statutul social, IQ-ul sau chiar genele. Această afirmație se referă însă la întreaga evoluție a studiului, nu doar la măsurătoarea făcută la vârsta de 50 de ani.

Afirmația că relațiile „mențin mintea ascuțită” este o altă concluzie separată. Cercetătorii au analizat cupluri ajunse la vârsta de 80 de ani și au descoperit că persoanele care simțeau că se pot baza pe partener în momente dificile își păstrau mai bine memoria, în timp ce cei care nu aveau acest sentiment prezentau un declin mai rapid.

Nu era vorba despre cât de des se certau partenerii. Unele cupluri octogenare se certau frecvent și totuși se descurcau bine, atât timp cât exista încredere la bază.

Această concluzie se referă la siguranța emoțională la vârsta înaintată și nu are legătură directă cu măsurătoarea satisfacției în relații la 50 de ani.

Citite separat, cele două descoperiri sunt clare. Combinate într-o singură afirmație potrivit căreia relațiile de la 50 de ani te mențin sănătos și lucid la 80 de ani, concluzia depășește ceea ce a demonstrat efectiv studiul.

Cercetările mai ample indică aceeași direcție

Rezultatul studiului Harvard este în concordanță cu un volum mai mare de cercetări.

Una dintre cele mai citate analize este o meta-analiză publicată în 2010 în revista PLOS Medicine, realizată de Julianne Holt-Lunstad, Timothy Smith și Bradley Layton. Cercetarea a combinat date din 148 de studii care au inclus aproximativ 308.000 de persoane și a constatat că relațiile sociale mai puternice erau asociate cu o probabilitate mai mare de supraviețuire.

Această analiză a stat la baza comparației des repetate dintre lipsa conexiunilor sociale și fumat.

Ulterior, Holt-Lunstad a explicat că cifra din 2010 măsura relațiile sociale în sens larg - combinând gradul de integrare socială și nivelul de sprijin perceput - și nu singurătatea în sine.

O analiză ulterioară din 2015 a separat aceste elemente și a raportat o probabilitate de mortalitate mai mare cu aproximativ:

26% în cazul singurătății;

29% în cazul izolării sociale;

32% în cazul persoanelor care locuiesc singure.

Așadar, rezultatul studiului Harvard nu este unul izolat.

El face parte dintr-un tipar mai larg în care calitatea și amploarea relațiilor unei persoane sunt asociate cu durata și calitatea vieții.

Ce înseamnă și ce nu înseamnă un predictor

Rezultatul studiului Harvard indică o corelație. Satisfacția în relații la 50 de ani prezice sănătatea fizică la 80 de ani, dar cercetarea nu demonstrează singură mecanismul exact.

Waldinger a sugerat că reglarea stresului ar putea fi una dintre explicații: relațiile stabile ar putea ajuta organismul să gestioneze mai bine răspunsul la stres.

Este o explicație plauzibilă, însă datele observaționale nu confirmă definitiv mecanismul.

Mai există și o altă precizare importantă: satisfacția la 50 de ani nu este neapărat un „buton” pe care cineva îl apasă pentru a obține sănătate la 80 de ani.

Ea poate reflecta parțial o viață care mergea deja relativ bine la mijlocul vieții, în care temperamentul, circumstanțele și starea de sănătate anterioară influențau atât relațiile bune, cât și sănătatea ulterioară.

Când două lucruri evoluează împreună timp de decenii, legătura dintre ele poate funcționa în mai multe direcții.

Contează și caracteristicile participanților. Grupurile inițiale au fost formate din bărbați - studenți de la Harvard din anii 1930 și bărbați din Boston adăugați în anii 1970 - iar soțiile și copiii au fost incluși ulterior.

Deși cercetătorii au depus eforturi enorme pentru urmărirea participanților, grupul reprezintă totuși o anumită categorie de oameni din secolul XX.

Ideea care rămâne

Dacă lăsăm deoparte exagerările apărute în jurul rezultatului, rămâne o observație solidă: la vârsta mijlocie, faptul că o persoană are oameni în care simte că poate avea cu adevărat încredere este asociat cu modul în care aceasta va îmbătrâni din punct de vedere fizic, atât în cadrul acestui studiu, cât și în cercetările mai largi despre relațiile umane.

Este o concluzie mai modestă decât afirmația că relațiile depășesc simultan colesterolul, veniturile și genetica.

Dar este concluzia pe care dovezile o susțin cel mai direct - și este una care rămâne valabilă fără adăugiri spectaculoase.