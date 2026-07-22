Ce se întâmplă în organism dacă bei alcool sau cafea în timpul caniculei. "Riscul este ridicat"

Temperaturile ridicate obligă inima să depună un efort suplimentar pentru a răci organismul. FOTO: Getty Images

Consumul de alcool, cafea și băuturi energizante în zilele caniculare poate avea efecte periculoase asupra organismului, avertizează medicul toxicolog Radu Țincu. Expunerea la temperaturi ridicate, combinată cu aceste băuturi, crește riscul de deshidratare, tulburări cardiovasculare și chiar complicații neurologice.

Invitat în cadrul rubricii Sfat de sănătate, specialistul a explicat că alcoolul favorizează scăderea tensiunii arteriale și accentuează pierderea de lichide din organism.

„Alcoolul este o substanță vasodilatatoare. Asta înseamnă că scade tensiunea arterială, lucru care vine suplimentar peste expunerea la soare. De aceea, riscul să facem hipotensiune arterială cu sincopă este ridicat. Mai mult decât atât, alcoolul deshidratează organismul pentru că produce efect diuretic”, a declarat medicul.

Acesta atrage atenția că și cafeaua consumată în exces poate deveni o problemă în perioadele cu temperaturi extreme. „Cafeaua produce un efect asupra cordului, vom avea tahicardie, lucru care vine suplimentar peste stresul pe care îl induce și căldura. Când vom consuma și cafea în exces, lucrul acesta va fi accentuat, cu riscul apariției tulburărilor de ritm cardiac”, a explicat toxicologul.

În ceea ce privește băuturile energizante, acestea intensifică activitatea cardiovasculară și stimulează metabolismul cerebral, efecte care se cumulează cu solicitarea produsă de caniculă.

Specialistul recomandă ca hidratarea să se facă în principal cu apă, inclusiv apă minerală, pentru refacerea electroliților pierduți prin transpirație.

„Pe această perioadă a verii, cel mai important lucru este să bem apă. Și nu doar apă simplă, ci și apă minerală, pentru că nu pierdem din organism doar lichide, pierdem și electroliți – sodiu, potasiu și calciu”, a precizat Radu Țincu.

Întrebat dacă o bere consumată la plajă este complet interzisă, medicul a subliniat că moderația este esențială. „Preferabil este să bem apă, dar nu trebuie să mergem nici în extrema cealaltă, în care dacă bem un pahar de bere acest lucru va fi catastrofal. Elementul important aici este cumpătarea și măsura”, a spus acesta.

Pe lângă hidratare, medicul recomandă o alimentație ușoară, bogată în fructe și legume, cu un consum redus de carne și grăsimi, pentru a nu suprasolicita organismul în perioadele de temperaturi ridicate.

Radu Țincu a vorbit și despre importanța somnului în sezonul cald, explicând că organismul se recuperează cel mai bine în timpul nopții, în special între orele 23:00 și 02:00.

„Cea mai importantă perioadă de recuperare a organismului este între orele 23:00 și 02:00. Dacă sărim o noapte nu se întâmplă absolut nimic, însă nu trebuie să facem un obicei din acest lucru”, a afirmat medicul.

Totodată, acesta susține că și o pauză de somn de 30-40 de minute după-amiaza poate avea efecte benefice. „Sunt foarte multe studii care arată că acea perioadă de 30-40 de minute de somn după-amiaza este chiar un boost de energie pentru creier și asigură o recuperare a sistemului nervos central”, a concluzionat Radu Țincu.