Cum să urmărești eclipsa de Soare fără ochelari speciali. Modalități de a-ți proteja ochii

Cel mai sigur mod este observarea indirectă, prin proiectarea imaginii Soarelui pe o suprafață. Foto: Getty Images

O eclipsă de Soare este un fenomen spectaculos, însă observarea lui trebuie făcută cu foarte multă atenție. Cu excepția perioadei scurte de totalitate din timpul unei eclipse totale, când Luna acoperă complet fața strălucitoare a Soarelui, nu este sigur să privești direct spre Soare fără o protecție specială, potrivit NASA.

Dacă nu ai ochelari speciali pentru eclipsă, există însă o alternativă care nu presupune să privești direct spre Soare. Este vorba despre observarea indirectă, prin proiectarea imaginii Soarelui pe o suprafață.

Ce se întâmplă dacă te uiți direct la Soare fără protecție

Privirea directă către Soare fără o protecție specială poate provoca leziuni grave ale ochilor.

Riscul este și mai mare atunci când încerci să observi Soarele printr-un aparat optic. Privirea către orice parte a Soarelui prin obiectivul unui aparat foto, prin binoclu sau printr-un telescop fără un filtru solar special, montat în partea din față a dispozitivului, poate provoca imediat leziuni severe ale ochilor.

Același lucru este valabil și în timpul unei eclipse parțiale sau inelare. În cazul acestor eclipse nu există o perioadă în care Luna să acopere complet fața strălucitoare a Soarelui. Prin urmare, nu este niciodată sigur să privești direct eclipsa fără protecție adecvată.

Cum funcționează ochelarii speciali pentru eclipsă

Ochelarii pentru eclipsă nu sunt ochelari de soare obișnuiți. Indiferent cât de întunecați sunt ochelarii de soare clasici, aceștia nu oferă protecția necesară pentru privirea directă către Soare.

Ochelarii speciali pentru observarea Soarelui și dispozitivele portabile de observare solară sunt de mii de ori mai întunecate decât ochelarii obișnuiți și ar trebui să respecte standardul internațional ISO 12312-2.

Ochelari pentru eclipsă 12 august 2026. Foto: Profimedia Images

Înainte de folosire, ochelarii pentru eclipsă trebuie verificați cu atenție. Dacă sunt rupți, zgâriați sau prezintă orice alt tip de deteriorare, nu trebuie folosiți.

Copiii trebuie supravegheați atunci când utilizează astfel de dispozitive.

Este foarte important și să nu folosești ochelarii pentru eclipsă împreună cu aparate optice.

Totodată, nu privi spre Soare printr-un aparat foto, binoclu sau telescop în timp ce porți ochelari pentru eclipsă. Razele solare concentrate pot trece prin sistemul optic și pot arde filtrul, provocând leziuni grave ale ochilor.

Aparatele optice necesită filtre solare speciale, montate în partea din față a obiectivului. Dacă folosești un aparat foto, un telescop sau un binoclu echipat corespunzător cu un astfel de filtru, nu este necesar să porți și ochelari pentru eclipsă.

Înainte de a utiliza un filtru solar cu un aparat optic, este recomandat să ceri sfatul unui astronom. Filtrul trebuie montat în partea din față a telescopului, binoclului, obiectivului foto sau a oricărui alt dispozitiv optic.

Cum poți să observi eclipsa dacă nu ai ochelari

Dacă nu ai ochelari pentru eclipsă sau un dispozitiv special pentru observarea Soarelui, există o metodă sigură care presupune să nu privești direct către acesta. Poți folosi un proiector cu orificiu microscopic, cunoscut și sub denumirea de proiector cu orificiu tip „pinhole”.

Principiul este simplu: lumina Soarelui trece printr-o deschidere cât un vârf de ac și proiectează imaginea Soarelui pe o suprafață aflată în apropiere.

Cum faci un proiector pentru eclipsă acasă

Un proiector simplu poate fi realizat folosind câteva obiecte pe care probabil le ai deja în casă: o cutie de carton, o coală albă de hârtie, bandă adezivă, foarfecă și folie de aluminiu.

Pentru început, coala albă de hârtie se lipește pe peretele interior de la baza cutiei, aceasta având rolul de ecran. La capătul opus al cutiei se face o deschidere pătrată, peste care se fixează strâns folia de aluminiu cu bandă adezivă, iar în centrul foliei se realizează un orificiu foarte mic, de mărimea unui vârf de ac. Pentru a putea urmări fenomenul, se decupează o a doua deschidere în cutie, care va servi drept vizor.

Cu Soarele aflat în spatele tău, orientează cutia astfel încât lumina să treacă prin gaura din folia de aluminiu. Razele vor proiecta imaginea clară a Soarelui pe coala albă din interiorul cutiei. În timpul fazelor parțiale ale unei eclipse de Soare, imaginea proiectată pe hârtie va avea forma unei semilune.

Pentru a vedea imaginea în siguranță, privește în interiorul cutiei exclusiv prin deschiderea făcută pentru vizor. Rgula esențială este să nu privești niciodată direct spre Soare prin orificiul din folie.

Când poți privi direct spre Soare, fără protecție

Eclipsele totale au o particularitate importantă.

Înainte și după momentul de totalitate, când doar o parte din Soare este acoperită de Lună, trebuie să folosești ochelari speciali pentru eclipsă sau un dispozitiv portabil de observare solară.

Există însă o perioadă foarte scurtă în care Soarele poate fi privit direct fără protecția respectivă: momentul totalității, atunci când Luna acoperă complet fața strălucitoare a Soarelui.

Este sigur să privești direct spre eclipsă fără protecție doar în această scurtă perioadă.

Un indiciu că a început totalitatea este faptul că nu mai poți vedea nicio parte a suprafeței strălucitoare a Soarelui prin ochelarii pentru eclipsă sau prin dispozitivul de observare solară.

Această perioadă se încheie însă foarte repede. În momentul în care vezi chiar și o mică parte din Soarele strălucitor reapărând după totalitate, trebuie să îți pui imediat ochelarii pentru eclipsă sau să folosești din nou dispozitivul de observare solară.

În cazul unei eclipse parțiale sau inelare, această excepție nu există. Protecția trebuie folosită pe toată durata observării directe.

Eclipsa fără ochelari nu înseamnă privire directă spre Soare

Dacă nu ai ochelari speciali, nu trebuie să renunți neapărat la observarea eclipsei. Important este să alegi o metodă care nu presupune să privești direct spre Soare.

Un proiector cu orificiu mic este o soluție simplă și poate fi realizat acasă cu materiale obișnuite.

În cazul în care alegi să privești direct eclipsa, ai nevoie de ochelari speciali pentru observarea Soarelui sau de un dispozitiv portabil adecvat.

Indiferent de metodă, nu folosi niciodată ochelari de soare obișnuiți pentru a privi Soarele și nu combina ochelarii pentru eclipsă cu un telescop, un binoclu sau un aparat foto.