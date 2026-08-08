Ce efect are, de fapt, apa minerală asupra dinților

2 minute de citit Publicat la 14:00 08 Aug 2026 Modificat la 14:00 08 Aug 2026

Apa minerală carbogazoasă neîndulcită determină doar o scădere temporară a pH-ului, însă acesta revine rapid la valorile normale. Foto: Getty Images

Apa minerală carbogazoasă este adesea considerată o alternativă mai sănătoasă la băuturile răcoritoare, însă mulți se întreabă dacă dioxidul de carbon din compoziția sa poate afecta smalțul dinților. Un nou studiu prezentat în cadrul reuniunii anuale NUTRITION 2026, organizată de American Society for Nutrition, sugerează că riscul este mult mai redus decât în cazul băuturilor carbogazoase îndulcite cu zahăr, potrivit SciTechDaily.

Cercetătorii au constatat că apa minerală carbogazoasă neîndulcită determină doar o scădere temporară a pH-ului din cavitatea bucală, iar acesta revine rapid la valorile normale. În schimb, băuturile carbogazoase cu zahăr mențin un nivel crescut de aciditate pentru o perioadă mai lungă, ceea ce poate favoriza deteriorarea smalțului dentar.

Ce au analizat cercetătorii

Studiul a inclus 20 de adulți care au consumat, pe rând, patru tipuri de băuturi: apă plată, apă minerală carbogazoasă, apă minerală carbogazoasă îmbogățită cu calciu și o băutură carbogazoasă îndulcită cu zahăr.

Spre deosebire de cercetările anterioare, oamenii de știință nu au analizat doar aciditatea băuturilor, ci au urmărit modul în care acestea modifică pH-ul salivei imediat după consum.

„Tot mai multe persoane înlocuiesc băuturile carbogazoase cu apă minerală carbogazoasă, iar rezultatele noastre arată că varianta neîndulcită poate reprezenta o alegere cu un risc mai redus pentru dinți, dacă este consumată cu moderație și însoțită de o igienă orală corespunzătoare”, a declarat Wajiha Zulfiqar, doctorandă în Știința Nutriției la Purdue University.

Ce se întâmplă cu pH-ul din gură

Smalțul dentar începe să fie afectat atunci când pH-ul din cavitatea bucală scade sub aproximativ 5,5.

Potrivit studiului, băutura carbogazoasă cu zahăr a produs cea mai accentuată și mai îndelungată scădere a pH-ului. Chiar și la 20 de minute după consum, aciditatea din gură era încă semnificativ mai mare decât după consumul de apă plată.

În cazul apei minerale carbogazoase neîndulcite, pH-ul a scăzut ușor în primele două minute, iar în cazul celei îmbogățite cu calciu, în aproximativ cinci minute. În ambele situații, valorile au revenit aproape de nivelul inițial în aproximativ 20 de minute.

Saliva joacă un rol important

Cercetătorii explică faptul că saliva contribuie rapid la neutralizarea acidității din cavitatea bucală și menține pH-ul peste nivelul la care smalțul începe să se deterioreze.

Totuși, specialiștii atrag atenția că studiul a analizat doar efectele pe termen scurt. Riscul real pentru sănătatea dinților depinde și de frecvența consumului, de timpul în care dinții sunt expuși băuturilor acide și de prezența zahărului.

„Rezultatele sugerează că înlocuirea băuturilor carbogazoase îndulcite cu apă minerală carbogazoasă neîndulcită chiar poate reduce riscul de eroziune a smalțului dentar”, a precizat Wajiha Zulfiqar.