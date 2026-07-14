Abu Dhabi va transforma o insulă într-un cartier în care oamenii să trăiască mai mult și mai bine. Proiectul e evaluat la 11 miliarde $

O insulă din Abu Dhabi urmează să fie transformată într-un cartier construit special pentru a încuraja mișcarea, relaxarea și un stil de viață sănătos. FOTO: fahidislandad.com

O insulă din Abu Dhabi urmează să fie transformată într-un cartier construit special pentru a încuraja mișcarea, relaxarea și un stil de viață sănătos. Proiectul Fahid Island, evaluat la aproape 11 miliarde de dolari, va avea peste 6.000 de locuințe, parcuri, trasee pentru biciclete și zone pietonale protejate de soare, scrie CNN.

Fahid Island, o mică insulă din Golful Persic, este prezentată de dezvoltatori drept o comunitate în care grija pentru sănătate nu va fi doar o experiență de vacanță, ci o parte din viața de zi cu zi. Proiectul ar urma să fie finalizat și deschis integral în 2029. Acesta va cuprinde peste 6.000 de locuințe și va fi construit astfel încât mediul înconjurător să contribuie la sănătatea fizică și psihică a viitorilor rezidenți.

Investiția, estimată la 40 de miliarde de dirhami, echivalentul a aproximativ 10,9 miliarde de dolari, este coordonată de Aldar Development, companie imobiliară deținută de guvernul din Abu Dhabi. Reprezentanții companiei spun că infrastructura, serviciile și facilitățile vor fi gândite pentru a transforma insula într-un spațiu dedicat mișcării și stării de bine.

„Ne-am asigurat că fiecare decizie de proiectare și fiecare decizie comercială au fost analizate din perspectiva sănătății și a stării de bine”, a declarat pentru CNN Emma McCreery Breen, vicepreședinte senior al Aldar Development. „Este vorba despre lucrurile de bază care îi ajută pe oameni să se simtă bine. Mediul în care trăiesc trebuie să îi ajute la asta”, a adăugat ea.

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Un cartier verde, în care e încurajat mersul pe jos

Fahid Island este situată între Yas Island, cunoscută pentru parcurile de distracții și evenimentele de divertisment, și Saadiyat Island, unul dintre principalele centre culturale ale emiratului.

Proiectul se bazează pe principiile arhitecturii pentru sănătate, care presupune proiectarea clădirilor și a spațiilor publice astfel încât acestea să susțină sănătatea fizică, echilibrul emoțional și funcțiile cognitive. Mai multe cercetări au arătat că mediul în care locuiesc oamenii le poate influența sănătatea. Un studiu realizat în Statele Unite de cercetători de la Massachusetts Institute of Technology a asociat cartierele verzi, ușor de parcurs pe jos, cu o sănătate fizică și psihică mai bună.

Printre exemplele de planificare urbană benefică se numără străzile mici și bine conectate, parcurile și accesul rapid la servicii și magazine.

În centrul insulei Fahid va fi amenajat Berm Park, un parc lung de zece kilometri. Acesta va include piste de alergare și trei trasee pentru biciclete, reunite într-un coridor dedicat mișcării și relaxării. Parcul va avea și rolul de a separa vizual și fonic zona de plajă de pădurea de mangrove aflată în apropiere.

Apartamente și vile de lux de-a lungul coastei

Vor fi construite trei ansambluri rezidențiale, de-a lungul unei coaste de aproximativ 11 kilometri. Acestea vor include apartamente, locuințe premium și vile de lux. Potrivit prețurilor publicate de Aldar, apartamentele pornesc de la 1,9 milioane de dirhami, aproximativ 517.000 de dolari.

Prețurile pentru locuințele din categoria premium ajung la 7,6 milioane de dirhami, echivalentul a aproximativ două milioane de dolari.

Locuitorii vor avea acces la magazine, restaurante, cluburi de plajă și centre pentru sporturi nautice. Toate acestea vor fi legate printr-o rețea de alei pietonale lungă de 15 kilometri.

Peste 70% dintre trasee vor fi umbrite, pentru ca insula să poată fi parcursă pe jos chiar și în perioadele cu temperaturi ridicate.

„Există o mare neînțelegere privind ceea ce înseamnă starea de bine. Faptul că yoga este o activitate asociată cu sănătatea nu înseamnă că aceasta este singura nevoie a oamenilor”, a spus Breen. Ea a explicat că interacțiunea socială este la fel de importantă, iar promenada de pe malul apei este concepută tocmai pentru a încuraja întâlnirile și activitățile comune.

Prima școală din lume care ar putea primi o certificare Fitwel

Pe insulă va fi deschis și un campus al King’s College School Wimbledon, cunoscută școală privată britanică. Inaugurarea este programată pentru septembrie 2028.

Elevii care vor locui pe Fahid Island vor putea ajunge la școală pe jos.

Potrivit dezvoltatorilor, aceasta ar urma să devină prima școală din lume acreditată prin programul Fitwel, un sistem de certificare pentru clădiri sănătoase.

Programul a fost creat de Centrul american pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și de Administrația Serviciilor Generale din Statele Unite. Clădirile sunt evaluate în funcție de influența lor asupra sănătății persoanelor care le folosesc.

Fahid Island a primit deja certificarea Fitwel, fiind, potrivit companiei, prima insulă din lume care obține această recunoaștere. Proiectul a primit calificativul maxim, de trei stele. Evaluarea a inclus criterii precum încurajarea activității fizice, accesul la alimente sănătoase, protejarea sănătății mintale și reducerea riscului de îmbolnăvire.

„Un spa și o sală de fitness nu sunt suficiente”

Dezvoltatorii susțin că proiectul nu reprezintă doar o încercare de promovare comercială prin folosirea conceptului de wellness, fără beneficii reale pentru locuitori.

„Oamenii cred că este suficient să pui o sală de fitness sau un spa într-o clădire pentru a spune că aceasta susține starea de bine. Nu este adevărat”, a spus Breen.

„Este vorba despre proiectarea mediului astfel încât oamenii să poată lua mai ușor decizii corecte și mai sănătoase în fiecare zi. Scopul este ca fiecare persoană să se poată simți cât mai bine, indiferent ce înseamnă acest lucru pentru ea”, a adăugat reprezentanta Aldar Development.