De ce estonienii invită necunoscuți în grădina lor, în fiecare vară. Oricine poate intra și mânca la masa lor

În Estonia au loc anual peste 150 de astfel de evenimente, între aprilie și septembrie. Foto: Getty Images

În fiecare vară, grădini, curți, garaje și chiar ferestre de dormitor din Estonia se transformă pentru o zi în mici cafenele deschise oricui. Localnicii gătesc după rețete de familie, iar vizitatorii intră în spații care, în mod normal, rămân ascunse în spatele porților, scrie BBC.

La marginea orășelului Kehra, aflat la aproximativ 45 de minute de Tallinn, Heiki Kalvik își transformă grădina într-o cafenea improvizată. Sub un cort uriaș, oameni care nu s-au mai văzut niciodată stau la coadă pentru pâine de secară, murături de casă și seljanka, o supă pe bază de roșii, cu șuncă și cârnați afumați.

„Sunt foarte sociabil și îmi place să gătesc. Îmi place să primesc oameni și sunt mândru de spațiul nostru exterior”, spune Kalvik.

El este unul dintre localnicii care participă la Kodukohvikute Paev, „ziua cafenelelor de acasă”. Pentru o zi din iulie, locuitorii din Kehra își deschid curțile și garajele și vând mâncare oricui le trece pragul. În altă parte a orașului, Karolin Vahtre servește rulouri de sushi în tempura, tartă cu gălbiori, prăjituri și cartofi prăjiți într-un garaj amenajat în spatele unui bloc din perioada sovietică.

O tradiție începută pe o insulă

În Estonia au loc anual peste 150 de astfel de evenimente, între aprilie și septembrie. Unele sunt organizate cu corturi, mese și scaune închiriate, în timp ce altele seamănă mai degrabă cu o tarabă de limonadă pregătită de copii.

Tradiția a început în 2007 pe Hiiumaa, a doua insulă ca mărime a țării. Organizatorii locali căutau o modalitate de a atrage turiști și în afara perioadei de vârf din iulie și au pornit de la legătura veche a orașului Kärdla cu cafeaua.

În secolul al XIX-lea, aici funcționa o fabrică de postav administrată de un baron german baltic, unde lucrau oameni veniți din Europa Centrală, obișnuiți să bea cafea. Obiceiul a fost preluat de localnici, care au ajuns să fie porecliți kohvilähkrid, adică „termosuri de cafea”, pentru că luau băutura cu ei la muncile câmpului.

La prima ediție au participat 15 gospodării. Astăzi, evenimentul durează trei zile și atrage mii de vizitatori.

De la cafenele în curți la înghețată coborâtă pe frânghie

Obiceiul s-a răspândit rapid în întreaga țară și a devenit o modalitate prin care micile comunități își prezintă mâncarea, tradițiile și viața de zi cu zi.

În Setomaa, în sud-estul Estoniei, localnicii folosesc evenimentul pentru a purta haine tradiționale și a servi preparate specifice, precum sõir, o brânză făcută în casă. Unele cafenele atrag până la 1.000 de oameni, deși cei mai mulți participanți nu vor să deschidă restaurante adevărate. Le place pur și simplu să gătească și să primească vizitatori pentru o zi.

În orașul universitar Tartu, Inga Kulmoja a găsit o soluție neobișnuită. Locuiește la etajul al treilea al unei case vechi și nu are curte, așa că își coboară înghețata pe fereastra dormitorului, într-o găleată legată cu o frânghie. Banii urcă într-o altă găleată, mai mică.

„Este foarte simplu. Doar numerar, afișe scrise pe hârtie refolosită, două găleți și o frânghie. Nici măcar nu folosesc o mașină de înghețată, o prepar direct în congelator”, spune ea.

O zi în care străinii devin vecini

Pentru unii, cafenelele de acasă au devenit și o modalitate de a se integra într-o comunitate nouă. Oleg Pun și Iryna Topilina s-au mutat din Ucraina în Estonia în 2019. Când părinții lui Pun au fugit din calea războiului, familia a deschis o cafenea în grădină.

Au servit colțunași ucraineni cu varză, după o rețetă veche de aproape 100 de ani, și borș verde cu măcriș și urzici culese din zonă. Vecinii au venit nu doar să cumpere mâncare, ci și să îi ajute, aducând scaune și mobilier când locurile s-au ocupat.

Pentru străini, aceste evenimente pot părea petreceri secrete. Pentru estonieni, sunt una dintre rarele zile în care porțile se deschid, iar oamenii sunt invitați să vadă cum trăiesc localnicii și să le guste rețetele de familie.

„Nu prea ai ocazia să vezi ce se află în curțile noastre. De obicei sunt închise. Dar aceasta este ziua în care oamenii își deschid inimile și porțile”, spune Katrin Aedma, una dintre organizatoarele evenimentului Kalamaja Days.