Căldura extremă stimulează bacteria "mâncătoare de carne” și alte infecții periculoase. Cum te aperi de boli în apa de mare sau piscină

1 minut de citit Publicat la 17:00 08 Aug 2026 Modificat la 17:00 08 Aug 2026

Vibrio este o rudă apropiată a bacteriei care provoacă holera. Foto: Getty Images

Vara tot mai fierbinte nu aduce doar disconfort, ci și un risc mai mare de infecții asociate cu apa. Temperaturile ridicate favorizează dezvoltarea unor bacterii care pot provoca afecțiuni precum vibrioza, otita externă („urechea înotătorului”), gastroenterita sau anumite infecții ale pielii și tractului urinar, scrie Euronews.

Specialiștii spun însă că riscul de îmbolnăvire rămâne redus și că poate fi diminuat considerabil prin câteva măsuri simple de prevenție.

Temperaturile ridicate favorizează dezvoltarea bacteriilor

Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), încălzirea apei, schimbările climatice și creșterea numărului de călătorii modifică răspândirea unor boli infecțioase în Europa.

Una dintre cele mai importante este vibrioza, provocată de bacterii din genul Vibrio, care se dezvoltă în mod natural în apele de coastă în timpul verii, mai ales acolo unde salinitatea este redusă, cum sunt estuarele și gurile de vărsare ale râurilor.

Aceste bacterii pot fi întâlnite și în fructele de mare crude sau insuficient preparate, în special în stridii. Unele specii, precum Vibrio vulnificus, au devenit cunoscute drept „bacterii mâncătoare de carne”, deoarece, în cazuri extrem de rare, pot provoca infecții severe ale țesuturilor.

ECDC a actualizat inclusiv o hartă interactivă care indică zonele unde riscul de apariție a acestor bacterii poate fi mai ridicat, în funcție de condițiile de mediu.

Cine este cel mai expus

Oricine poate contracta o astfel de infecție, însă formele grave apar mai frecvent la persoanele cu sistem imunitar slăbit, boli hepatice cronice sau alte afecțiuni care le reduc capacitatea de apărare a organismului.

Pentru aceste categorii, specialiștii recomandă o atenție sporită atât la înot, cât și la consumul de fructe de mare.

Cum poți reduce riscul de infecție

Experții recomandă câteva măsuri simple:

evitați să intrați în apă dacă aveți răni deschise, zgârieturi, tăieturi sau piercinguri recente;

dacă nu puteți evita contactul cu apa, acoperiți rana cu un pansament complet impermeabil;

după baie, spălați orice zgârietură sau rană cu apă curată;

evitați consumul de stridii și alte fructe de mare crude sau insuficient preparate termic;

gătiți bine fructele de mare înainte de consum.

Zonele cu risc se extind

ECDC atrage atenția că Marea Baltică și unele estuare europene oferă în prezent cele mai favorabile condiții pentru dezvoltarea bacteriilor Vibrio. Totuși, pe măsură ce temperaturile apei cresc din cauza schimbărilor climatice, aceste microorganisme își pot extinde aria de răspândire și în alte regiuni.

Din acest motiv, specialiștii recomandă respectarea măsurilor de prevenție pe tot parcursul sezonului estival și urmărirea avertizărilor privind calitatea apei înainte de înot.