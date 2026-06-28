Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele

2 minute de citit Publicat la 11:54 28 Iun 2026 Modificat la 11:55 28 Iun 2026

Valurile de căldură din timpul verii duc la creșterea temperaturii mărilor, iar acest lucru poate favoriza dezvoltarea bacteriei Vibrio în apele de coastă ale Europei. FOTO: Getty Images

Valurile de căldură din timpul verii duc la creșterea temperaturii mărilor, iar acest lucru poate favoriza dezvoltarea bacteriei Vibrio în apele de coastă ale Europei. Unele tulpini ale acestei bacterii, inclusiv Vibrio vulnificus, sunt cunoscute drept bacterii „mâncătoare de carne”, deoarece pot provoca infecții grave ale pielii în cazuri rare, scrie Euronews.

Vibrio este o bacterie care trăiește în mod natural în apele de coastă, mai ales acolo unde apa sărată se amestecă cu apa dulce. Se dezvoltă în ape calde sau temperate, cu salinitate moderată.

Bacteria poate provoca vibrioză la persoanele care înoată în ape contaminate sau consumă fructe de mare crude ori insuficient preparate termic.

Infecțiile pot fi provocate de mai multe tipuri de bacterii Vibrio. Două tulpini, V. cholerae O1 și V. cholerae O139, provoacă holera, însă cele mai multe infecții cu Vibrio sunt mai puțin severe.

În cazul consumului de fructe de mare contaminate, pot apărea simptome digestive. În schimb, dacă bacteria intră în organism printr-o rană deschisă, poate provoca infecții ale pielii și, în cazuri grave, infecții ale sângelui.

Care sunt simptomele

Simptomele diferă în funcție de modul în care bacteria ajunge în organism.

După înotul în ape contaminate, Vibrio poate provoca infecții ale urechii sau ale pielii. În cazul rănilor deschise, pot apărea roșeață, umflături și durere.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor avertizează că infecțiile netratate ale rănilor pot duce la complicații grave, precum fasceită necrozantă, infecții ale sângelui, sepsis sau chiar amputarea membrelor.

Cele mai multe tulpini Vibrio sunt inofensive, însă Vibrio vulnificus, supranumită bacteria „mâncătoare de carne”, poate provoca infecții severe și chiar mortale în cazuri rare. Riscul este mai mare pentru persoanele cu răni deschise, imunitate scăzută sau boli hepatice cronice.

Cât de mare este riscul

Infecțiile cu Vibrio sunt încă rare în Europa. Totuși, în ultimii ani, mai multe țări din nordul continentului, aflate la Marea Baltică, au raportat o creștere a cazurilor.

Potrivit ECDC, numărul cazurilor crește mai ales în verile cu valuri de căldură prelungite și temperaturi ridicate ale apei.

În 2018, au fost raportate 445 de cazuri, de peste trei ori mai multe decât mediana anuală de 126 de cazuri înregistrată între 2014 și 2017.

Pentru a reduce riscul, ECDC recomandă evitarea consumului de scoici crude sau insuficient gătite, în special stridii. Fructele de mare trebuie preparate bine înainte de consum.

Specialiștii recomandă, de asemenea, evitarea înotului în ape sărate sau sălcii dacă există răni deschise, tăieturi sau piercinguri recente.

Unde apare bacteria în Europa

Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, creșterea fenomenelor meteo extreme, inclusiv a valurilor de căldură, a contribuit în ultimii 20 de ani la înmulțirea infecțiilor cu Vibrio în Europa. Nivelurile bacteriei în fructele de mare ar putea crește la nivel global.

Cele mai mari concentrații de Vibrio sunt întâlnite în Marea Baltică, în zonele de tranziție dintre Marea Baltică și Marea Nordului, în Marea Neagră și în regiunile de coastă unde se varsă râuri mari.

ECDC monitorizează răspândirea bacteriei printr-o hartă interactivă, actualizată zilnic, care include și o prognoză pentru următoarele cinci zile.