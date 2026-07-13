De ce apare durerea de ureche după înotul în piscină sau în mare și ce trebuie să faci pentru a nu se agrava

Cunoscută popular ca „urechea înotătorului”, afecțiunea apare atunci când apa rămâne în canalul auditiv. Foto: Getty Images

Durerea de ureche care apare după o zi petrecută la piscină sau la mare este una dintre cele mai frecvente probleme ale verii. Cunoscută medical drept otită externă acută, iar popular ca „urechea înotătorului”, afecțiunea apare atunci când apa rămâne în canalul auditiv și favorizează dezvoltarea bacteriilor sau a ciupercilor.

Invitat la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, medicul ORL Vlad Postelnicu a explicat că riscul este mai mare în cazul persoanelor care își curăță frecvent urechile cu bețișoare.

„Contactul frecvent al apei cu conductul auditiv extern, mai ales la persoanele care își toaletează frecvent urechile cu bețișoare introduse în conductul auditiv, poate duce la dezvoltarea bacteriilor și ciupercilor. Astfel, vacanța ne poate fi stricată, mai ales dacă facem baie în apă contaminată. De cele mai multe ori, piscinele sunt foarte bine tratate, însă, în cazul supraaglomerării, ele se pot contamina bacterian. În aceste condiții, în conductul auditiv extern se poate dezvolta o colonie de ciuperci sau bacterii, pielea se umflă și apare durerea, o durere foarte puternică, ce produce un disconfort maxim, suficient de intens încât să ne strice concediul”, a explicat medicul.

Toaletarea urechilor cu bețișoare înainte de a merge în vacanță trebuie evitată

Specialistul atrage atenția că una dintre cele mai bune metode de prevenție este evitarea introducerii bețișoarelor sau a altor obiecte în urechi înainte de a merge la piscină sau la mare.

„Cel mai bine este să nu ne toaletăm urechile înainte. Dacă știm că avem probleme, cum ar fi otite externe recurente sau alte afecțiuni, putem apela la cabinete autorizate pentru realizarea unor dopuri personalizate. În general, este important să nu ne scobim în urechi”, a precizat Vlad Postelnicu.

Când ne prezentăm la medic

Dacă durerea apare după înot, consultația medicală nu trebuie amânată, mai ales în cazul persoanelor care au deja afecțiuni ale urechii.

„Dacă te apucă durerea de ureche, este bine să te prezinți la medic, mai ales dacă știi că ai o problemă cu timpanul sau o afecțiune preexistentă. Dacă nu există astfel de probleme, se pot administra soluții auriculare cu anestezice sau antibiotice, însă, de preferat, la recomandarea unui medic ORL, chiar și în urma unei consultații telefonice”, a explicat specialistul.

Întrebat dacă dopurile de urechi sunt utile atunci când mergem la piscină sau la mare, medicul a răspuns că acestea sunt recomandate în special persoanelor predispuse la astfel de infecții.

„Mai ales vara, în piscinele supraaglomerate, este bine să purtăm dopuri de urechi dacă știm că avem astfel de probleme. La fel cum pielea de pe corp poate fi mai sensibilă, și pielea din ureche poate reacționa diferit. Dacă știi că ești mai sensibil decât majoritatea oamenilor, este bine să te protejezi. Nu te scobi în urechi, iar dacă ai probleme frecvente, poți folosi dopuri din silicon realizate special după forma conductului tău auditiv”, a concluzionat medicul Vlad Postelnicu.