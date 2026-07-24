Greșeala pe care o fac mulți în zilele caniculare. Vlad Ciurea: „După două ore, creierul se prăbușește”

Profesorul Vlad Ciurea consideră că sănătatea creierului depinde în mare măsură de stilul de viață. Sursa foto: iThink Antena 3 CNN

Canicula nu ne afectează doar confortul, ci și modul în care funcționează creierul. Senzația de oboseală, lipsa de energie și nevoia de a dormi sunt reacții firești ale organismului la temperaturile ridicate, spune profesorul dr. Vlad Ciurea. Invitat la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, reputatul neurochirurg a explicat de ce este important să ne adaptăm ritmul de viață în perioadele cu temperaturi extreme și ce obiceiuri ne ajută să ne păstrăm sănătatea creierului.

„Canicula nu este bună pentru noi. România a fost o țară cu climă temperată, iar acum trebuie să ne adaptăm acestor temperaturi foarte ridicate. În timpul caniculei pierdem mai multe lichide, de aceea trebuie să bem apă în mod constant. În același timp, procesele cerebrale sunt mai încetinite. Nu este nimic grav, dar creierul nu trebuie forțat”, a explicat medicul.

Profesorul atrage atenția că multe persoane încearcă să combată starea de moleșeală cu băuturi energizante sau cu exces de cafea, însă această soluție poate avea efectul invers.

„Nu trebuie să-l biciuim cu tot felul de energizante sau cu foarte multă cafea. Nu duc la nimic bun. Îi dai două palme creierului, iar peste o oră sau două cade complet, se prăbușește. În zilele caniculare, toate lucrurile trebuie făcute mai încet”, a spus Vlad Ciurea.

Potrivit acestuia, inclusiv tradiția siestei din țările mediteraneene are o explicație medicală.

„De ce credeți că în Grecia, Spania sau Italia există siesta între orele 14.00 și 17.00? Nu este deloc o prostie. În intervalul acesta nu putem funcționa la capacitate maximă. Întregul organism încetinește și suferă din cauza căldurii. Este mai bine să ne odihnim și să ne reluăm activitățile spre seară, când temperaturile scad”, a explicat profesorul.

Acesta recomandă și un scurt repaus după masa de prânz, cu condiția ca aceasta să nu fie foarte bogată.

„O odihnă la prânz, după o masă ușoară, contribuie la refacerea întregului organism și a creierului”, a precizat el.

Mișcarea, aerul curat și vacanțele, „medicamente” pentru creier

Profesorul Vlad Ciurea consideră că sănătatea creierului depinde în mare măsură de stilul de viață și vorbește despre câteva obiceiuri simple pe care le consideră esențiale.

„Sunt foarte multe obiceiuri bune pe care trebuie să le folosim. În primul rând, trebuie să ne mișcăm. Un savant japonez spunea: «Mă mișc, deci exist». Mișcarea este esențială în orice situație.”

La fel de important este aerul proaspăt.

„Pledez pentru deschiderea geamului în fiecare dimineață. Dacă puteți să înălțați și ochii și chiar să spuneți o rugăciune, este minunat. Prima rază de soare stimulează o zonă foarte importantă din creier, hipotalamusul, care pune în mișcare întregul organism și sistemul endocrin.”

Neurochirurgul îi îndeamnă pe oameni să petreacă mai mult timp în natură.

„Aerul este foarte important. În weekend, ieșiți din oraș poluate și mergeți în pădure. Veți simți cum aerul curat vă revigorează. Toate bolile grave sunt combătute de aerul curat. Nu medicamentele sunt primul pas, ci stilul de viață. Aerul este un medicament”, a afirmat profesorul.

La fel de benefice sunt și vacanțele, însă doar dacă reușim să ne deconectăm cu adevărat.

„Și vacanțele sunt un medicament, dar numai dacă există o detașare totală. Lăsați telefonul deoparte și permiteți-vă să vă odihniți cu adevărat.”

Cel mai odihnitor somn este înainte de miezul nopții

Profesorul Vlad Ciurea spune că și programul de somn influențează funcționarea creierului.

„Există două tipuri de somn. Somnul profund, cel mai valoros pentru refacerea creierului, este în prima parte a nopții, între orele 22.00 și 24.00. Din păcate, mulți dintre noi nu profităm de această perioadă.”

Pe lângă odihnă, medicul recomandă activități fizice ușoare în timpul vacanțelor, precum înotul sau plimbările, dar și o alimentație cât mai simplă.

„Pledez încă o dată pentru alimentația mediteraneană. Este foarte potrivită pentru noi și avem toate ingredientele necesare chiar în grădinile noastre”, a concluzionat prof. dr. Vlad Ciurea.