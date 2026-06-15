Donald Trump anunță că a semnat acordul de pace cu Iranul: „Strâmtoarea Ormuz va fi complet deschisă până vineri”

Trump a făcut declarația înainte de participarea la reuniunea G7. Foto: Profimedia Images

Un oficial american de rang înalt a declarat că acordul dintre Statele Unite și Iran a fost semnat de Trump, de vicepreședintele JD Vance și de președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, relatează Reuters. Acordul a fost confirmat, ulterior, și de Donald Trump, care a spus, în prezența lui Emmanuel Macron, înainte de reuniunea G7, că Strâmtoarea Ormuz „este deja deschisă parțial”.

„Acordul este deja semnat, iar strâmtoarea este deja deschisă parțial”, a spus Trump la Evian-les-Bains, în Franța, într-o apariție alături de președintele francez, Emmanuel Macron. Ruta maritimă (Strâmtoarea Ormuz - n. red.) va fi „complet deschisă” până vineri, a promis Trump.

Oficialul citat de Reuters a mai spus că detaliile acordului vor fi făcute publice în următoarele 24-48 de ore, iar discuțiile tehnice vor începe în cursul acestei săptămâni.

Acordul prevede redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei americane asupra Iranului, a adăugat oficialul. Oficialul a mai spus că vineri va avea loc și o ceremonie de semnare a documentului. Ambele părți anunțaseră, anterior, că acordul urma să fie semnat vineri, în Elveția.

„Veți vedea o creștere semnificativă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz. De fapt, aceasta începe deja și se va intensifica treptat”, a declarat oficialul american, sub protecția anonimatului.

„Probabil că traficul nu va reveni la normal în două săptămâni, dar vom vedea o creștere semnificativă a numărului de nave care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”.

Președintele american a declarat și că Iranul „nu va avea o armă nucleară”. „Au acceptat acest lucru”, a spus Trump, adăugând că respectarea acordului va fi asigurată printr-un „control strict”.

„Sperăm să avem o relație bună. Iar dacă nu va fi așa, ne întoarcem de unde am plecat”, a adăugat el.

Declarații contradictorii

Statele Unite și Iranul spun că au ajuns la un acord pentru încheierea războiului care durează deja de trei luni și jumătate, însă declarațiile care vin de la Washington și Teheran în ultimele zile și ore au fost deseori contradictorii.

Donald Trump a spus că acordul de pace va include prevederi pentru Strâmtoarea Ormuz – redeschiderea completă a acesteia, fără posibilitatea ca Iranul să perceapă taxe de tranzit sau de orice fel.

De cealaltă parte, Iranul a negat și a transmis că nu a agreat o asemenea formulă. Presa de stat de la Teheran a scris chiar că, deși intenționează să permită tranzitul liber prin strâmtoare vreme de 60 de zile, ulterior vrea să impună taxe.

Agenția Fars, de exemplu, a scris că „Iranul intenționează să obțină beneficii financiare de pe urma transportului comercial prin Strâmtoarea Ormuz”.

În ce privește ostilitățile în Iran și în Liban, Pakistanul, care a mediat acordul de pace, a informat că cele două părți ale conflictului au fost de acord cu „încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

Au urmat apoi declarații contradictorii de la Washington – Donald Trump nu a inclus Libanul în anunțul său despre acordul de pace, iar Israelul a transmis că nu are de gând să se retragă de acolo.

De asemenea, americanii au spus că Iranul a dat asigurări explicite că nu va mai urmări niciodată obținerea armei nucleare. Totuși, regimul de la Teheran nu a făcut publice astfel de asigurări și nici nu a spus nimic în legătură cu stocurile sale de uraniu îmbogățit.

Iranul a transmis, însă, că negocierile pe o perioadă de 60 de zile urmează să înceapă doar după ce SUA acceptă să înapoieze regimului miliarde de dolari în fonduri înghețate de-a lungul anilor. Un oficial american a spus, imediat după, că banii nu vor fi înapoiați fără niște angajamente clare din partea regimului iranian.