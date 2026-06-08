Trei obiceiuri pentru longevitate recomandate de Gary Brecka: „Sunt cheia unei vieți mai lungi și mai sănătoase”

Gary Brecka, în timpul unui interviu. foto: captură Antena 3 CNN

Longevitatea a devenit una dintre marile mize ale medicinei moderne, iar România începe să se conecteze tot mai puternic la această direcție globală. Aflat recent la București, Gary Brecka, unul dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în domeniul longevității și optimizării sănătății, a oferit un interviu exclusiv în care a vorbit despre cele mai importante obiceiuri care pot prelungi viața și, mai ales, anii trăiți în stare bună de sănătate.

Potrivit specialistului american, una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac oamenii este că ignoră elementele fundamentale ale sănătății în favoarea soluțiilor rapide sau a suplimentelor promovate intens.

„Uităm elementele de bază. Începem să alergăm după suplimente și tot felul de metode și uităm că nimic nu poate înlocui somnul, o dietă bazată pe alimente integrale și mișcarea”, a declarat Gary Brecka.

Expertul subliniază că mobilitatea și activitatea fizică ar trebui să fie priorități zilnice, la fel ca odihna de calitate. În opinia sa, somnul reprezintă „superputerea umană”, iar eliminarea alimentelor ultraprocesate din dietă poate avea efecte majore asupra sănătății pe termen lung.

Comunitatea și conexiunea umană, esențiale pentru o viață lungă

Un alt factor adesea ignorat în ecuația longevității este conexiunea socială autentică. Gary Brecka avertizează că tehnologia nu poate înlocui relațiile umane reale și că izolarea are efecte profunde asupra sănătății.

„Credința este un medicament. Comunitatea este un medicament. Conexiunea este un medicament”, afirmă acesta.

Specialistul susține că numeroase studii au demonstrat că izolarea socială poate reduce dramatic speranța de viață și că interacțiunile autentice dintre oameni contribuie direct la menținerea sănătății fizice și mentale.

Mediul modern și impactul asupra sănătății

Întrebat dacă bolile moderne sunt cauzate mai degrabă de stilul de viață sau de mediul înconjurător, Gary Brecka consideră că ambele joacă un rol important.

Acesta atrage atenția asupra expunerii constante la pesticide, erbicide, conservanți și alte substanțe sintetice introduse în lanțul alimentar, despre care spune că organismul uman nu este pregătit să le proceseze eficient.

Potrivit lui Brecka, acumularea lentă a toxinelor în organism poate contribui la apariția unor probleme precum bolile autoimune, tulburările de somn, lipsa de energie, dificultățile de concentrare și creșterea în greutate.

Testarea deficiențelor, înaintea suplimentelor

Întrebat care sunt cele mai importante trei obiceiuri pentru longevitate, expertul a pus pe primul loc organizarea vieții în jurul somnului și mișcării. De asemenea, el recomandă identificarea deficiențelor individuale înainte de administrarea suplimentelor.

„Majoritatea oamenilor iau suplimente fără să știe de ce au nevoie cu adevărat. Când organismul primește nutrienții care îi lipsesc, poate funcționa în moduri pe care nu le credeam posibile”, a explicat acesta.

Gary Brecka consideră că simptome precum anxietatea, lipsa de energie, ceața mentală sau dificultățile de concentrare nu trebuie privite automat ca efecte ale îmbătrânirii, ci pot fi semne ale unor carențe nutriționale care pot fi identificate și corectate.

Trăim mai mult, dar nu neapărat mai bine

În opinia specialistului, medicina modernă a reușit să prelungească speranța de viață, însă nu și perioada de viață petrecută în stare bună de sănătate. „Am prelungit durata vieții, dar nu și durata de viață sănătoasă”, spune Gary Brecka.

Acesta definește sănătatea la vârste înaintate prin gradul de independență pe care îl păstrează o persoană în activitățile de zi cu zi, de la deplasare și îmbrăcare până la alimentație și igienă personală.