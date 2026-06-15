Mihai Gâdea: Bătălia din culise, mai dură decât cea pe care o vedem. De ce va trece Guvernul Veștea, iar PNL se va rupe în două

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei". Sursă foto: Antena 3 CNN

În timp ce toată țara urmărește bătălia pentru putere dintre Bolojan și Veștea, o luptă și mai aprigă se dă în culise, departe de camere. Mihai Gâdea a explicat, la Antena 3 CNN, de ce încrâncenarea din spatele premierului demisionar este mai mare decât cea pe care o vedem, de ce românii sunt tot mai furioși pe lipsa de stabilitate și predictibilitate, și de ce, în ciuda haosului din aceste zile, Guvernul Veștea va trece. Iar dincolo de votul de învestitură se profilează o ruptură istorică în PNL și o reașezare a întregii scene politice în trei poli.

„Sunt mai multe paliere la care trebuie să ne uităm. Toată țara privește acum la palierul vizibil al bătăliei pentru putere – o bătălie care se dă în public, partea pe care o vedem și o putem relata la această oră, pe care am relatat-o toată ziua și o vom urmări și mâine.

Dar există și bătălia din spate: oamenii din spatele premierului demisionar Ilie Bolojan. Pentru că ceea ce vedem în aceste ore este o încrâncenare ascunsă chiar mai mare decât cea de la suprafață.

Forțele din spatele lui Bolojan nu vor să cedeze, în mod evident, Palatul Victoria – chiar dacă, în varianta actuală, în care nu mai poate da ordonanțe de urgență, acest Guvern nu mai poate face mare lucru. Și totuși, Bolojan e acolo, iar Guvernul care a mai rămas rămâne un palier important. Această bătălie nu se va termina nici miercuri, nici joi. Suntem într-o fază extrem de tensionată, cred că o înțelegem cu toții.

Și mai există un palier: țara care se uită la tot ce se întâmplă. Iar cei mai mulți oameni sunt furioși. Furioși pentru că România nu are stabilitate, nu are predictibilitate, pentru că lucrurile nu funcționează cum funcționează în orice altă țară din lume, unde există un guvern care lucrează.

Oamenii așteaptă ca viața lor să se îmbunătățească, se uită la inflație, la tot ce îi afectează direct și indirect. Iar mediul privat este, în această perioadă, exasperat – scade consumul, firmele mici și mari au probleme serioase, unii își închid afacerile, alții dau oameni afară.

Deci la asta ne uităm acum, pe mai multe niveluri. Și ceea ce încercăm să înțelegem este dacă se va întâmpla ceva semnificativ în PNL. Eu cred că da.

Votul din Biroul Politic Național e una, votul din Parlament e cu totul altceva. BPN-ul este controlat de Bolojan, așa că ce vom vedea diseară are relevanță – dar nu foarte mare. Adevărata diferență se va vedea la învestitură.

Numărul parlamentarilor care discută acum plecarea din PNL și susținerea lui Veștea ar putea ajunge la 30 din cei 90. E un număr important. Iar dintre organizațiile PNL care ar putea trece din tabăra Bolojan în tabăra Veștea, surpriza s-ar putea să fie chiar mai mare. Restul partidului – primarii, președinții de consilii județene – acolo cred că vom vedea surprize.

Și ce se va întâmpla la acest vot? Din toate informațiile pe care le avem, Guvernul va trece. Va trece cu UDMR – chiar dacă UDMR nu intră la guvernare –, cu PSD, cu cei care pleacă din PNL, cu minoritățile și cu alte zone din Parlament. Va trece probabil la limită, dar va trece. Aceasta este, de fapt, chestiunea cea mai importantă. Deși, până miercuri-joi, dacă se va respecta calendarul anunțat de Veștea, am putea asista și la o răsturnare de situație. Dar așa cum stau lucrurile în această seară, Bolojan va pleca din Palatul Victoria, poate chiar până la sfârșitul săptămânii.

Cât despre cei care vor să plece din partid – nu cred că vor fi intimidați. Și va fi o excludere reciprocă: pe de o parte, cei care intră în acest Guvern vor fi excluși din PNL de Bolojan și echipa sa; pe de altă parte, cei care intră la guvernare și vor avea puterea îi vor scoate ei din funcțiile pe care PNL le mai deține în stat – președinția Senatului, de pildă, care va fi înlocuită de noua majoritate. Ceea ce urmează este ca domnul Bolojan să-i dea afară din partid.

Au mai fost astfel de momente. Vă amintiți: pe vremea când Traian Băsescu era președinte și avea un partid prezidențial, Partidul Democrat, o aripă din PNL s-a rupt și așa s-a format Partidul Democrat Liberal. Eu cred că vom asista la schimbări semnificative pe eșichierul politic.

Domnul Bolojan va merge către un pol progresist. Se va forma un pol conservator cu cei care pleacă acum – probabil într-o alianță cu PSD și cu alte partide, mai mici și mai mari. Și va exista polul suveranist. Vor fi trei poli politici în România. Ceea ce vedem astăzi pe scena politică nu va mai avea legătură cu ce era acum un an.

Pentru că, gândiți-vă: dacă acum un an cineva ar fi spus că vom trăi așa ceva – că cei doi care păreau un tandem, președintele Nicușor Dan și premierul demisionar Ilie Bolojan, vor ajunge aici – cine ar fi crezut? Într-un an, lucrurile vor arăta cu totul altfel. Este o resetare, o schimbare a tot ce știam. Se vorbea despre schimbarea ordinii mondiale; la noi e o schimbare a ordinii locale. Și cred că urmează răsturnări de situație semnificative.

Președintele Dan spunea săptămâna trecută: „În doi ani și ceva până la alegeri se vor întâmpla multe, foarte multe”. Așa că se vor întâmpla foarte multe lucruri. Iar ceea ce vedem acum este abia începutul”, a explicat Mihai Gâdea, la Antena 3 CNN.