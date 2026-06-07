Cele mai frecvente greșeli pe care le facem vara în îngrijirea pielii. Adevărul despre SPF și vitamina D

Femeie fericită cu mâinile ridicate spre cer. foto: pexels.com

Odată cu venirea verii, rutina de îngrijire a pielii trebuie adaptată la noile condiții de mediu, avertizează medicul dermatolog Diana Savu. Expunerea crescută la soare, temperaturile ridicate și transpirația pot influența sănătatea pielii, motiv pentru care specialiștii recomandă măsuri suplimentare de protecție.

„În primul rând avem expunerea la soare care este mult mai importantă față de celelalte anotimpuri și, bineînțeles, este și căldura, iar asta duce la transpirație și la o serie de modificări la nivelul pielii”, a explicat dermatologul.

Potrivit medicului, protecția solară rămâne cea mai importantă măsură pentru prevenirea efectelor nocive ale radiațiilor UV. Totuși, alegerea produsului trebuie făcută în funcție de tipul de piele.

„Este foarte important să alegem protecția solară potrivită pentru noi, pentru că fiecare dintre noi avem un anumit tip de piele. Este important să alegem produse potrivite pentru tipul nostru de piele pentru a evita efecte nocive chiar și de la protecția solară”, a precizat specialistul.

Pași esențiali pentru o îngrijire optimă vara

protecție solară

curățare eficientă

exfoliere delicată

nutriție și apă

hidratare adecvată



Ce suplimente putem lua vara

Coenzima Q10

Colagen

Resveratrol

Licopen

În cadrul emisiunii Sfat de sănătate a fost abordat și unul dintre cele mai răspândite mituri legate de utilizarea cremelor cu SPF și sinteza vitaminei D. Medicul susține că studiile științifice infirmă această temere.

„Există multe studii care contrazic acest mit și care au arătat că nu există modificări semnificative în absorbția vitaminei D atunci când utilizăm fotoprotecție. Putem să folosim cu încredere protecția solară pentru că nu vom avea deficite de vitamina D”, a explicat medicul.

Pe lângă protecția împotriva soarelui, hidratarea corespunzătoare și alimentația echilibrată sunt esențiale în sezonul cald. „Trebuie să insistăm mai ales pe hidratare pe timpul verii, pentru că, datorită căldurii și pierderii de apă prin transpirație, putem ajunge mai ușor la deshidratare”, a afirmat medicul.

Specialistul a clarificat și faptul că transpirația nu reprezintă un pericol pentru organism, ci un proces natural. „Transpirația este un mecanism fiziologic, adică perfect normal, de a regla temperatura corpului și atunci este perfect normal să apară”, a subliniat aceasta.

Întrebată care sunt cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac vara, dermatologul a enumerat trei aspecte importante: hidratarea insuficientă, utilizarea incorectă a protecției solare și folosirea unor produse cosmetice nepotrivite sezonului.

„Pe primul loc ar fi hidratarea insuficientă. Pe locul doi, utilizarea insuficientă de fotoprotecție. Fotoprotecția este eficientă timp de două-trei ore, după care trebuie reaplicată. De obicei se aplică dimineața și asta este tot pentru toată ziua, ceea ce este insuficient”, a explicat medicul.

În ceea ce privește produsele de îngrijire, aceasta recomandă formule mai ușoare în lunile de vară. „Să utilizăm produse potrivite pentru timpul verii, și anume produse mai light, poate pe bază de apă, și nu creme foarte dense pe care le utilizăm iarna pentru o hidratare mai intensă”, a concluzionat dermatologul.