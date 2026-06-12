Programul DARIA, lansat la București: screening pentru cancerul de sân în comunitățile vulnerabile

„DARIA" este un proiect finanțat din fonduri europene Foto: Getty Images

Cancerul de sân rămâne principala cauză de mortalitate prin cancer în rândul femeilor din România, iar aproximativ 80% dintre cazuri sunt diagnosticate în stadii avansate, când tratamentele sunt mai agresive, iar șansele de supraviețuire scad semnificativ. Tema a fost adusă în prim-plan în cadrul Forumului Național de Gineco-Oncologie, desfășurat în aceste zile la București.

În cadrul evenimentului a fost lansat programul „DARIA”, un proiect finanțat din fonduri europene care urmărește dezvoltarea unei rețele naționale de screening pentru cancerul de sân, cu accent pe femeile din comunitățile vulnerabile și din zonele cu acces redus la servicii medicale.

„Suntem 13 parteneri implicați în acest proiect, de la instituții medicale și academice până la organizații neguvernamentale și Institutul Național de Sănătate Publică. Obiectivul este să punem bazele unor centre de screening în toate regiunile de dezvoltare ale țării și să formăm specialiști care să susțină aceste programe pe termen lung”, a declarat medicul Patriciu Achimaș-Cadariu, coordonatorul științific al Forumului Național de Gineco-Oncologie.

Prima zi a forumului a inclus și prezentarea rezultatelor Centrului Național de Competență în Cancer, un proiect finanțat prin PNRR, care a reunit instituții publice și parteneri privați în activități de cercetare și inovare în domeniul oncologic.

Lucrările forumului continuă cu sesiuni dedicate cancerului de sân și altor tipuri de cancer din sfera ginecologică, precum cancerul de col uterin, cancerul endometrial și cancerul ovarian. Specialiști din oncologie, radioterapie, endocrinologie și psihologie discută despre cele mai noi abordări terapeutice și despre standardizarea îngrijirii pacientelor.

Medicii subliniază importanța prevenției și a controalelor medicale periodice. „A te prezenta la medic este atât un drept, cât și o obligație față de propria persoană. Prevenția este infinit mai bună decât tratamentul, nu doar din punct de vedere financiar, ci mai ales pentru reducerea suferinței și menținerea unei calități bune a vieții”, a transmis dr. Achimaș-Cadariu.

Forumului Național de Gineco-Oncologie reunește la București experți din țară și din străinătate și își propune să contribuie la îmbunătățirea diagnosticului, tratamentului și prevenției cancerelor ginecologice în România.

România înregistrează cea mai ridicată incidență a cancerului de col uterin din Uniunea Europeană, cu 36 de cazuri la 100.000 de femei, de peste trei ori mai mult decât media europeană, estimată la 11,7 cazuri la 100.000 de femei.

Datele arată că, în fiecare zi, aproximativ 9-10 femei din România sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar alte 5 își pierd viața din cauza acestei boli.

În același timp, rata de vaccinare împotriva HPV rămâne mult sub nivelurile necesare pentru eliminarea cancerului de col uterin. Acoperirea vaccinală în rândul fetelor din cohortele 2003-2013 este de aproximativ 12,5%, iar în 2024 doar circa 23% dintre copii au fost vaccinați până la vârsta de 15 ani.

Prin comparație, media Uniunii Europene este de aproximativ 60% în rândul fetelor și de peste 40% în rândul băieților. Atât Organizația Mondială a Sănătății, cât și Uniunea Europeană și-au stabilit ca obiectiv atingerea unei acoperiri vaccinale de 90%, considerată esențială pentru eliminarea cancerului de col uterin ca problemă de sănătate publică.