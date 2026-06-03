Caravana „Fără Diabet” continuă în mediul rural: Unul din șapte pacienți evaluați are diabet zaharat

Test glicemie. foto: pexels.com

Campania „Fără Diabet” continuă să aducă prevenția și serviciile medicale mai aproape de comunitățile vulnerabile din România prin caravanele medicale organizate la nivel național de Asociația Caravana cu Medici.

Filiala Regională Iași a Asociației Caravana cu Medici și-a extins constant activitatea în ultimii ani, devenind unul dintre cele mai active centre regionale ale organizației.

Potrivit lui Vladislava Coneschi, președintele filialei, evoluția a fost susținută atât de creșterea echipei, cât și de implicarea tot mai mare în comunitățile rurale din regiunea Nord-Est. „Din 2019 până în prezent, Filiala Iași a crescut atât ca echipă, cât și ca impact în comunitățile rurale din regiunea Nord-Est. A început totul cu o mână de oameni care avea un singur scop – să facă bine, iar acum filiala este formată din 27 de membri, cu șase departamente active”, a declarat aceasta.

De la înființare, filiala a organizat 82 de caravane medicale pentru aproximativ 9.000 de beneficiari, copii și adulți. În cadrul campaniei „Fără Diabet”, au fost organizate opt caravane pentru aproximativ 800 de persoane.

Datele colectate în timpul acțiunilor de screening arată o prevalență ridicată a factorilor de risc și a bolilor asociate diabetului.

„Unul din șapte pacienți are diagnosticul de diabet zaharat, fie deja cunoscut, fie diagnosticat de noi prin investigațiile realizate. Aproximativ 60% dintre pacienți au dislipidemie, 50% hipertensiune arterială, iar obezitatea este prezentă la 50-60% dintre beneficiari”, a explicat medicul.

La nivel național, în cadrul campaniei au fost organizate 33 de caravane pentru peste 3.100 de beneficiari. Dintre aceștia, 109 persoane au fost diagnosticate cu diabet zaharat, iar 90 dintre pacienții care știau deja că suferă de această afecțiune nu aveau boala controlată terapeutic.

Una dintre cele mai mari provocări ale echipelor medicale rămâne convingerea oamenilor să participe la investigațiile gratuite.

„Cea mai mare provocare a fost reticența pacienților. Este foarte dificil să ajungi la publicul țintă și să-i motivezi să vină la analize și la consulturi, pentru că omul din mediul rural are alte griji pe lângă sănătate: gospodăria, familia, copiii sau nepoții. De multe ori, sănătatea rămâne pe ultimul plan”, a precizat Vladislava Coneschi.

Medicii spun că reacția inițială a persoanelor care primesc un diagnostic nou este adesea una de negare. „În prim-plan apare refuzul, refuzul că au primit acest diagnostic. Ulterior, prin discuțiile pe care le avem cu ei, majoritatea acceptă situația și înțeleg cât de important este să continue investigațiile și să fie monitorizați de medicul de familie”, a afirmat aceasta

Prevenția și educația medicală reprezintă obiectivele principale ale caravanelor. „Prevenția este baza caravanei. Acesta a fost scopul nostru: să facem prevenție și educație medicală în comunitățile rurale, astfel încât oamenii să fie conștienți că trebuie să aibă grijă de sănătatea lor și să efectueze periodic analize și controale medicale”, a subliniat președintele filialei ieșene.

În ceea ce privește percepția populației asupra diabetului, medicii se confruntă frecvent cu mituri și informații incomplete.

„Primul lucru pe care ni-l spun oamenii este: «Eu nu mănânc atât de mult dulce». Este replica pe care o primim în fiecare caravană. Încercăm să le explicăm că diabetul este o afecțiune complexă și că nu este vorba doar despre consumul de zahăr, ci și despre alimentație în ansamblu, activitate fizică, stil de viață și alți factori de risc”, a explicat Vladislava Coneschi

Rezultatele campaniei „Fără Diabet” evidențiază nevoia continuă de acces la servicii medicale și programe de educație pentru sănătate în comunitățile vulnerabile. Prin implicarea voluntarilor și colaborarea cu autoritățile locale, caravanele medicale contribuie la depistarea precoce a bolilor cronice și la îmbunătățirea stării de sănătate a populației din mediul rural.