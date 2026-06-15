Patriarhia Română și MAE anunță un ajutor umanitar de 50.000 de euro pentru creștinii din Fâșia Gaza

Proiectul, intitulat oficial "Gaza Christians Aid Package", se va derula în perioada iunie-decembrie 2026 în oraşul Gaza. Sursa foto: Agerpres

Patriarhia Română, cu sprijinul MAE, donează 50.000 de euro prin intermediul organizaţiei Samaritan's Purse pentru comunitatea de creștini vulnerabili din Gaza.

Acest proiect de asistenţă umanitară completează acţiunea sistematică a României în sprijinul populaţiei civile din fâşia Gaza, anunță Patriarhia prin intermediul unui comunicat de presă.

Proiectul, intitulat oficial "Gaza Christians Aid Package", se va derula în perioada iunie-decembrie 2026 în oraşul Gaza şi zonele limitrofe.

”Suma, pusă la dispoziţie de Patriarhia Română în spiritul solidarităţii creştine şi al responsabilităţii sociale, va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente şi alte bunuri de primă necesitate pentru familiile din regiune aflate în nevoie şi îndeosebi pentru copii.

Această acţiune umanitară este realizată prin coordonarea directă şi sprijinul logistic al Ambasadei României la Tel Aviv, care a facilitat dialogul şi parteneriatul cu Samaritan's Purse, o organizaţie umanitară americană care dispune de infrastructură locală, pentru ca ajutorul financiar să fie convertit rapid în asistenţă directă şi distribuit în siguranţă populaţiei civile vulnerabile”.

Proiectul de asistenţă umanitară va asigura sprijin direct pentru un număr estimat de 600 de beneficiari, fiind structurat pe patru piloni principali de intervenţie: asistenţă alimentară prin finanţarea pregătirii şi distribuirii a aproximativ 2.400 de mese calde, asistenţă educaţională prin achiziţionarea a 200 de rucsacuri complet echipate cu rechizite şcolare pentru copii, asistenţă medicală prin asigurarea de medicamente esenţiale pentru tratarea bolilor cronice şi kituri de igienă pentru 200 de persoane vulnerabile, precum şi acces la apă potabilă prin achiziţia şi distribuirea a 10 rezervoare mari de apă.

Patriarhia mai anunță că implementarea proiectului va respecta cu stricteţe principiile umanitare internaţionale de imparţialitate, non-discriminare, protecţie şi siguranţă a beneficiarilor.

“Prin acest demers, se reafirmă angajamentul constant de a contribui la eforturile globale de asistenţă umanitară şi de a proteja comunităţile aflate în situaţii de risc major, menţinând un dialog deschis şi constructiv cu toţi actorii internaţionali implicaţi în stabilizarea regiunii”.