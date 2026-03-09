Problema de sănătate care afectează tot mai mulți români: „Este parte dintr-un adevărat tsunami metabolic”

Medic cu fişa pacientului, în timpul unei consultaţii. foto: pexels.com

Aproximativ 70% dintre adulții din România au un indice de masă corporală crescut, iar 38% trăiesc cu obezitate, potrivit datelor publicate în Atlasul 2024 al World Obesity Federation. În plus, aproape 30% dintre adulți suferă de steatoză hepatică asociată disfuncției metabolice, cunoscută popular drept „ficat gras”.

Invitată în cadrul rubricii Sfat de sănătate, prof. dr. Iliana Gheorghe a explicat ce înseamnă această afecțiune și de ce este important să nu fie ignorată, chiar dacă de multe ori nu provoacă simptome evidente. „Ficatul gras face parte dintr-o constelație de boli metabolice – hipertensiunea arterială, bolile cardiovasculare, diabetul zaharat și obezitatea. Toate acestea reprezintă, în momentul de față, un adevărat tsunami metabolic pentru populație”, a explicat medicul.

Potrivit specialistului, ficatul gras apare atunci când în celulele hepatice se acumulează o cantitate mare de grăsime, lucru care nu este normal pentru organism. „Această acumulare de grăsime nu doar mărește celula hepatică, ci declanșează o serie de procese toxice: inflamație, fibroză și, în timp, poate duce în mod absolut asimptomatic la ciroză hepatică, cancer hepatic sau chiar la nevoia de transplant”, a mai spus medicul.

Datele sunt îngrijorătoare și în rândul tinerilor. Medicul atrage atenția că boala nu mai este întâlnită doar la adulți. „Unul din trei adulți are ficat steatozic asociat disfuncției metabolice, dar vedem această problemă și la tineri: unul din patru adolescenți și unul din opt copii. Ficatul gras la vârste mici este o problemă care se va rostogoli în viața de adult”, a spus ea.

Pentru că boala evoluează adesea fără simptome, controlul medical periodic este esențial. „Sfatul meu major este ca toată lumea să meargă periodic la controlul de sănătate. Medicul de familie poate identifica semnale de alarmă precum oboseala, deficitul de atenție sau un disconfort în partea dreaptă a abdomenului și poate recomanda analize hepatice”, a explicat medicul.

Investigațiile de bază includ analizele de sânge, ecografia abdominală sau testele care măsoară rigiditatea ficatului, precum fibroscanul.

Specialistul spune că sănătatea ficatului este strâns legată de cea a sistemului cardiovascular. „Ficatului i se spune uneori un barometru al sănătății metabolice și cardiovasculare”, a subliniat prof. dr. Iliana Gheorghe.

În lipsa unui tratament miraculos, schimbările în stilul de viață rămân principala soluție pentru prevenirea și controlul bolii. „Controlul greutății este esențial. De multe ori ne punem prea mult în farfurie, iar controlul porțiilor contează foarte mult”, a explicat medicul.

În plus, alimentația joacă un rol major. „Dieta mediteraneană și-a câștigat supremația în acest domeniu. Ea aduce proteine, vitamine și minerale fără restricții drastice. Recomand apropierea de fructe, legume, pește, nuci și alune și evitarea excesului de carne roșie, a alimentelor conservate și a celor ultraprocesate, precum mezelurile sau produsele de patiserie”, a spus medicul.

De asemenea, băuturile îndulcite ar trebui evitate. „De preferat este să bem apă și să evităm băuturile îndulcite sau aditivate”, a adăugat ea.

Specialiștii recomandă ca, înainte de a începe diete stricte sau de a lua suplimente alimentare, oamenii să consulte un medic pentru a primi recomandări adaptate stării lor de sănătate.